Nasce o filho de MC Daniel e Lorena Maria e nome incomum surpreende; saiba qual é

Na madrugada desta terça-feira (18), nasceu o filho de MC Daniel e Lorena Maria. A influenciadora compartilhou alguns registros do parto do feed de seu perfil do Instagram e revelou o nome do primogênito.

VEJA MAIS

Nas imagens, Lorena Maria publicou cliques do momento do nascimento do menino. Ela aproveitou para revelar o nome do menino: Rás. Ainda não se sabe bem de qual referência Rás, mas é possível que seja por conta do imperador da Etiópia Rás Tafári (ou Haile Selassie), que se tornou deus de acordo com a previsão de um ativista nascido na Jamaica.

Além disso, o nome Rás, significa "chefe".

"Depois de lutar muito pra ter você, seu coraçãozinho oscilou… o medo bateu forte… a dor extrema, o socorro a Deus… a mudança de planos… e você veio, lindo, perfeito, esperto, o projeto de Deus. Meu Rás, meu líder. 👑", escreveu ela na legenda da publicação.