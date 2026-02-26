Mari Fernandez aposta em clima de festa e lança 'No Chão da Sala' após o Carnaval

Mesmo com o fim da temporada de Carnaval 2026, a cantora Mari Fernandez segue em ritmo acelerado. A artista anunciou para esta quinta-feira, 26, o lançamento do single “No Chão da Sala”, que já está disponível nas principais plataformas de música. O clipe da faixa será divulgado nesta sexta-feira (27), ao meio-dia, no canal oficial da cantora no YouTube.

A novidade integra a proposta do projeto “Carnaval Sem Fim”, que mantém a atmosfera festiva como marca do trabalho da artista neste início de ano. O audiovisual foi gravado no último dia 10 de fevereiro e, segundo a cantora, promete repercutir entre os fãs.

“A proposta é a gente mergulhar em uma noite que sai completamente do controle, mas sem maiores problemas, com muitas risadas e enfatizando o poder feminino. A equipe criou uma narrativa envolvente e cheia de atitude, e foi isso que tentei demonstrar em cada cena”, afirma Mari.

O cenário da gravação reforça o conceito apresentado pela artista. Entre copos espalhados, música alta e até piscina, o set foi transformado em uma grande celebração. A produção buscou transmitir intensidade e leveza ao mesmo tempo, explorando elementos já característicos da identidade musical de Mari Fernandez.

O lançamento acontece em meio a um momento positivo na carreira da cantora. Recentemente, a música “Saudade do Carai” alcançou o Top 10 do Spotify Brasil, ampliando a expectativa em torno do novo trabalho. Além de “No Chão da Sala”, a artista prepara outros lançamentos com foco na temporada de São João.

