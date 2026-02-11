Capa Jornal Amazônia
‘Quero ser inimiga do fim nesse Carnaval’, diz Mari Fernandez ao anunciar projeto especial para 2026

Cantora prepara shows com mistura de ritmos brasileiros, corpo de bailarinos e repertório especial para o “Carnaval Sem Fim”

O Liberal
fonte

‘Quero ser inimiga do fim nesse Carnaval’, diz Mari Fernandez ao anunciar projeto especial para 2026. (Foto: @daniivalverdee)

Faltando apenas alguns dias para começar as festas oficiais do Carnaval 2026, a cantora Mari Fernandez apresenta um projeto ousado e cheio de novidades para agitar os foliões em seus shows pelo Brasil. Intitulado “Carnaval Sem Fim”, o espetáculo promete repertório especial, mistura de ritmos brasileiros, bailarinos, intervenções visuais, entrada triunfal e homenagens a todas as regiões do país.

Com uma agenda lotada que inicia nesta sexta (13), Mari já vem se empenhando nos ensaios há mais de uma semana, se arriscando nas coreografias, pela primeira vez com um corpo de bailarinos.

Além das coreografias, a ideia central do projeto é viajar por diversos ritmos e regiões brasileiras, trazendo batidas que misturam funk, tecnobrega, brega funk, pagodão baiano e eletropop, evidenciando todas as regiões do país em um único show. Vale ressaltar que um MC carioca estará presente também nas apresentações para trazer ainda mais animação no palco.

Mari acrescenta que o ápice da apresentação vem com a ideia de um Carnaval que não terá fim. “Quero ser inimiga do fim nesse Carnaval, quando parecer que acabou, o público vai se surpreender. Estamos preparando tudo com muito carinho e queremos criar uma atmosfera de um grande bloco carnavalesco e uma conexão para ficar na nossa memória para sempre. Se preparem porque tem looks incríveis e muita diversão”, diz.

Entre os hits que estarão no repertório, a canção “Saudade do Carai” vem como a aposta do verão, e prova que já está na boca do povo, com mais de 70 milhões de streamings somente no Spotify Brasil e YouTube.

mari fernandez

carnaval sem fim

carnaval 2026
