Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Marcos Almeida inicia turnê nacional ‘Calado’ com dois shows em Belém

Apresentações acontecem nesta quarta (20) e quinta (21), às 21h, no Margarida Schivasappa

Amanda Martins
fonte

Cantor Marcos Almeida (Renan Benedito)

Belém será o palco da nova jornada do cantor e compositor Marcos Almeida. Ele escolheu a capital paraense para dar início à turnê nacionalCalado”, que terá seus dois primeiros shows nesta quarta-feira (20) e quinta-feira (21), às 21h, no Teatro Margarida Schivasappa, localizado no bairro da Batista Campos. A estreia carrega um significado especial: pela primeira vez em sua carreira solo, o artista se apresenta na cidade acompanhado de banda completa, atendendo a um desejo antigo dos fãs. O coletivo Depois da Chuva, formado por Camila, Raiony, Thais e Benie, que se uniram para cantar MPB e manter viva a memória de esperança por meio da arte, serão os responsáveis por abrir o show. Os ingressos estão sendo vendidos virtualmente no site Bandsintown.

VEJA MAIS

image Marcos Almeida apresenta Tour 2024 no Theatro da Paz
Cantor e compositor volta à estrada em turnê que soma projeto autoral, hits em novela, releituras e brinde à primeira década de carreira

image ‘Prima Facie’, com Débora Falabella, ganha sessão extra em Belém
Texto da australiana Suzie Miller aborda ética, gênero e violência sexual

image Theatro da Paz recebe o encanto de 'O Lago dos Cisnes', 'Uma Dança Antropofágica' e 'Agora'
Apresentações ocorrerão neste sábado (9) e no domingo (10), com a São Paulo Companhia de Dança e a Companhia Ana Unger

Em entrevista ao Grupo Liberal, Marcos revelou que Belém não foi escolhida ao acaso para receber o primeiro show da turnê. Na verdade, como ele explicou, a própria cidade o escolheu.  O artista relembrou que sua história com o público paraense começou ainda em 2009, quando fãs locais organizaram suas primeiras apresentações na capital paraense.

“É muito simbólico começar por aqui, porque a cidade me inspira muito, ativa a minha criatividade. Sempre que venho, invento alguma moda, uma música, uma poesia. Deus quis assim e eu recebo como providência”, afirmou.

O cantor também recordou momentos marcantes vividos nos palcos da cidade, como no Teatro Gasômetro, em apresentações lotadas, e no Theatro da Paz, em formato duo, em um dos shows mais emocionantes de sua trajetória.

Relação com a cidade

Por isso, as suas expectativas para estrear o novo projeto em Belém são altas. Ele reconhece que a cidade sempre reserva boas surpresas.  “É um misto de convicção de que será muito lindo e a certeza de que coisas inesperadas vão acontecer. Vai ser um encontro de novidades e de vozes, porque espero ouvir também o público cantando as músicas do novo disco”, disse.

image Marcos Almeida (Divulgação)

Além do palco, Marcos pretende aproveitar a estadia para revisitar pontos da cidade e reencontrar amigos. O cantor chegou no Pará dois dias antes da série de shows.

“Eu amo andar pelas ruas de Belém, debaixo das mangueiras, visitar o Ver-o-Peso, provar a culinária que, depois de Minas Gerais, é a minha favorita. Desta vez também vou conhecer de perto o coletivo Depois da Chuva, que abre o show. Estou animado para trocar com essa nova geração de artistas da cidade”, contou.

Repertório

Após a capital paraense, a turnê seguirá para cidades como Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, São Paulo e Curitiba, alternando entre apresentações em grupo e formatos mais intimistas em duo com o músico Matheus Barbosa.
O repertório vai mesclar canções do novo álbum, também chamado “Calado”, com sucessos que marcaram sua carreira solo, que completa 10 anos em 2025. Para os fãs de longa data, Marcos garante que os hits anteriores não ficarão de fora.

“A gente não pode deixar de tocar canções que já se tornaram parte da nossa história. Mas sempre há espaço para novidades, para o improviso. Às vezes, até invento uma música na hora. Aliás, em Belém vou apresentar uma canção inédita, feita há poucos dias, que não está em nenhum disco”, adiantou.

O disco, que possui 12 canções e foi lançado em março deste ano, inspira a atmosfera dos shows. A obra toma emprestada a metáfora náutica do “calado” - parte submersa que sustenta uma embarcação - para refletir sobre o que mantém o ser humano de pé em tempos de ruído e excesso de informações.

“O show é um convite a respirar, a encontrar um espaço de recreio, de catarse. Em meio a tanto barulho, queremos oferecer um tempo de silêncio, diversão saudável e encontro”, explicou o artista.

Dez anos de carreira solo

Marcos completa uma década de carreira solo, após se projetar nacionalmente como vocalista do grupo Palavrantiga. Olhando para trás, ele destaca a persistência e a relação com os palcos como conquistas importantes.

“No começo, parecia maluquice acreditar no teatro como lugar de encontro. Era difícil vender ingressos, começamos com 50 pessoas. Mas insistimos, voltamos ano após ano, e construímos essa constância. São dez anos acreditando na esperança como força criativa e na música como espaço de entrega”, refletiu.

Para ele, o momento atual é de celebração e de olhar para frente. “A gente comemora o que já construiu, mas também se anima com o que está por vir. É um tempo de esperança, e é isso que quero compartilhar com o público nesta turnê”, disse.

SERVIÇO:

Marcos Almeida apresenta turnê ‘Calado’ em Belém  

  • Data: quarta-feira (20) e quinta-feira (21);
  • Horário: a partir das 21h;
  • Local: Teatro Margarida Schivasappa – Av. Gentil Bitencourt, no bairro da Batista Campos, em Belém.
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

show do cantor marcos almeida em belém

cultura

Marcos Almeida

teatro margarida schivasappa

Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

RELAÇÃOP

Paraense que ensina mulheres a conquistarem gringos, revela convite de reality americano de casal

Ariadne Landrum, que é casada com um americano, tem ebook com passo a passo de conquista pessoa seja ‘morta de put@’.

20.08.25 10h02

É HOJE

‘Pssica’, gravada em Belém e Marajó, estreia na Netflix e destaca os dramas vividos nos rios do Pará

A série, dirigida por Quico e Fernando Meirelles, entra no catálogo do streaming em 190 países

20.08.25 8h00

NOVIDADE

Joelma revela lançamento do projeto 'Uma Noite Amazônica – Ao Vivo em Portugal'

Estilo amazônico ganha destaque nos figurinos do DVD gravado na Europa

19.08.25 12h41

AUDIOVISUAL

Exclusivo: Após Pssica, da Netflix, diretor indicado ao Oscar anuncia duas novas produções no Pará

Ele já foi indicado ao Oscar como melhor diretor pelo filme “Cidade de Deus” (2002)

19.08.25 10h25

MAIS LIDAS EM CULTURA

Foi ou não foi?

'Diaba Loira' fez revelações sobre Hytalo Santos antes de morrer; confira!

A ex-traficante era conhecida nas redes sociais por trocar o Comando Vermelho por outra facção criminosa

19.08.25 13h58

É HOJE

‘Pssica’, gravada em Belém e Marajó, estreia na Netflix e destaca os dramas vividos nos rios do Pará

A série, dirigida por Quico e Fernando Meirelles, entra no catálogo do streaming em 190 países

20.08.25 8h00

BREGUEIRO!

VÍDEO: Silvero Pereira dança melody com professora paraense nos bastidores da Dança dos Famosos

Ator se rende ao brega paraense ao som de Viviane Batidão e celebra parceria com a coreógrafa Thais Sousa

19.08.25 23h32

CULTURA

Adriane Queiroz e Paulo José se reencontram no 'Concerto entre Amigos' em Belém nesta quarta (20)

Soprano paraense volta a se apresentar na capital do Pará após quase oito anos e interpretará composições clássicas com o pianista Paulo José Campos de Melo na Igreja de Santo Alexandre, na Cidade Velha, a partir das 20h, com entrada franca

20.08.25 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda