Marcos Almeida inicia turnê nacional ‘Calado’ com dois shows em Belém

Belém será o palco da nova jornada do cantor e compositor Marcos Almeida. Ele escolheu a capital paraense para dar início à turnê nacional “Calado”, que terá seus dois primeiros shows nesta quarta-feira (20) e quinta-feira (21), às 21h, no Teatro Margarida Schivasappa, localizado no bairro da Batista Campos. A estreia carrega um significado especial: pela primeira vez em sua carreira solo, o artista se apresenta na cidade acompanhado de banda completa, atendendo a um desejo antigo dos fãs. O coletivo Depois da Chuva, formado por Camila, Raiony, Thais e Benie, que se uniram para cantar MPB e manter viva a memória de esperança por meio da arte, serão os responsáveis por abrir o show. Os ingressos estão sendo vendidos virtualmente no site Bandsintown.

Em entrevista ao Grupo Liberal, Marcos revelou que Belém não foi escolhida ao acaso para receber o primeiro show da turnê. Na verdade, como ele explicou, a própria cidade o escolheu. O artista relembrou que sua história com o público paraense começou ainda em 2009, quando fãs locais organizaram suas primeiras apresentações na capital paraense.

“É muito simbólico começar por aqui, porque a cidade me inspira muito, ativa a minha criatividade. Sempre que venho, invento alguma moda, uma música, uma poesia. Deus quis assim e eu recebo como providência”, afirmou.

O cantor também recordou momentos marcantes vividos nos palcos da cidade, como no Teatro Gasômetro, em apresentações lotadas, e no Theatro da Paz, em formato duo, em um dos shows mais emocionantes de sua trajetória.

Relação com a cidade

Por isso, as suas expectativas para estrear o novo projeto em Belém são altas. Ele reconhece que a cidade sempre reserva boas surpresas. “É um misto de convicção de que será muito lindo e a certeza de que coisas inesperadas vão acontecer. Vai ser um encontro de novidades e de vozes, porque espero ouvir também o público cantando as músicas do novo disco”, disse.

Marcos Almeida (Divulgação)

Além do palco, Marcos pretende aproveitar a estadia para revisitar pontos da cidade e reencontrar amigos. O cantor chegou no Pará dois dias antes da série de shows.

“Eu amo andar pelas ruas de Belém, debaixo das mangueiras, visitar o Ver-o-Peso, provar a culinária que, depois de Minas Gerais, é a minha favorita. Desta vez também vou conhecer de perto o coletivo Depois da Chuva, que abre o show. Estou animado para trocar com essa nova geração de artistas da cidade”, contou.

Repertório

Após a capital paraense, a turnê seguirá para cidades como Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, São Paulo e Curitiba, alternando entre apresentações em grupo e formatos mais intimistas em duo com o músico Matheus Barbosa.

O repertório vai mesclar canções do novo álbum, também chamado “Calado”, com sucessos que marcaram sua carreira solo, que completa 10 anos em 2025. Para os fãs de longa data, Marcos garante que os hits anteriores não ficarão de fora.

“A gente não pode deixar de tocar canções que já se tornaram parte da nossa história. Mas sempre há espaço para novidades, para o improviso. Às vezes, até invento uma música na hora. Aliás, em Belém vou apresentar uma canção inédita, feita há poucos dias, que não está em nenhum disco”, adiantou.

O disco, que possui 12 canções e foi lançado em março deste ano, inspira a atmosfera dos shows. A obra toma emprestada a metáfora náutica do “calado” - parte submersa que sustenta uma embarcação - para refletir sobre o que mantém o ser humano de pé em tempos de ruído e excesso de informações.

“O show é um convite a respirar, a encontrar um espaço de recreio, de catarse. Em meio a tanto barulho, queremos oferecer um tempo de silêncio, diversão saudável e encontro”, explicou o artista.

Dez anos de carreira solo

Marcos completa uma década de carreira solo, após se projetar nacionalmente como vocalista do grupo Palavrantiga. Olhando para trás, ele destaca a persistência e a relação com os palcos como conquistas importantes.

“No começo, parecia maluquice acreditar no teatro como lugar de encontro. Era difícil vender ingressos, começamos com 50 pessoas. Mas insistimos, voltamos ano após ano, e construímos essa constância. São dez anos acreditando na esperança como força criativa e na música como espaço de entrega”, refletiu.

Para ele, o momento atual é de celebração e de olhar para frente. “A gente comemora o que já construiu, mas também se anima com o que está por vir. É um tempo de esperança, e é isso que quero compartilhar com o público nesta turnê”, disse.

SERVIÇO:

Marcos Almeida apresenta turnê ‘Calado’ em Belém

Data: quarta-feira (20) e quinta-feira (21);

Horário: a partir das 21h;

Local: Teatro Margarida Schivasappa – Av. Gentil Bitencourt, no bairro da Batista Campos, em Belém.