‘Prima Facie’, com Débora Falabella, ganha sessão extra em Belém
Texto da australiana Suzie Miller aborda ética, gênero e violência sexual
A atriz Débora Falabella estreia, em Belém, o monólogo “Prima Facie”, entre os dias 22 e 24 de agosto, no Theatro da Paz. Devido à alta procura por ingressos, a produção anunciou uma sessão extra no sábado (23), às 16h. Os ingressos estão sendo vendidos no site Ticket Fácil.
O espetáculo, com texto da australiana Suzie Miller e direção de Yara de Novaes, já foi encenado em diversos países e levou debates sobre violência de gênero e ética no sistema judicial até a ONU.
Em Belém, a produção local é assinada por Emanoel Freitas, da Imaginária Entretenimentos. A peça acompanha a história de uma advogada que construiu sua carreira defendendo acusados de crimes sexuais, mas que, após ser vítima de violência, passa a enfrentar o sistema judicial do outro lado.
A temporada na capital paraense terá quatro sessões:
- Sexta-feira (22), às 20h
- Sábado (23), às 16h (sessão extra) e 20h
- Domingo (24), às 18h
