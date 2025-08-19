Capa Jornal Amazônia
‘Prima Facie’, com Débora Falabella, ganha sessão extra em Belém

Texto da australiana Suzie Miller aborda ética, gênero e violência sexual

Atriz Débora Falabella. (Reprodução/Globo)

A atriz Débora Falabella estreia, em Belém, o monólogo Prima Facie”, entre os dias 22 e 24 de agosto, no Theatro da Paz. Devido à alta procura por ingressos, a produção anunciou uma sessão extra no sábado (23), às 16h. Os ingressos estão sendo vendidos no site Ticket Fácil. 

O espetáculo, com texto da australiana Suzie Miller e direção de Yara de Novaes, já foi encenado em diversos países e levou debates sobre violência de gênero e ética no sistema judicial até a ONU.

Em Belém, a produção local é assinada por Emanoel Freitas, da Imaginária Entretenimentos. A peça acompanha a história de uma advogada que construiu sua carreira defendendo acusados de crimes sexuais, mas que, após ser vítima de violência, passa a enfrentar o sistema judicial do outro lado.

A temporada na capital paraense terá quatro sessões:

  • Sexta-feira (22), às 20h
  • Sábado (23), às 16h (sessão extra) e 20h
  • Domingo (24), às 18h
Palavras-chave

Débora Falabella

cultura

celebridades

peça 'Prima Facie'

Theatro da Paz
Cultura
