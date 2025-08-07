Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Theatro da Paz recebe o encanto de 'O Lago dos Cisnes', 'Uma Dança Antropofágica' e 'Agora'

Apresentações ocorrerão neste sábado (9) e no domingo (10), com a São Paulo Companhia de Dança e a Companhia Ana Unger

Eduardo Rocha
fonte

Público vai poder assistir a toda a beleza do segundo ato de "!O Lago dos Cisnes" e mais dois espetáculos no palco do Theatro da Paz, em Belém, neste final de semana (Foto: Marcelo Machado)

Amar é transformar-se, sair de si para dar o seu melhor, e isso vale para a arte da dança em que todos os sentidos do corpo são utilizados de forma plena para expressar e causar sentimentos. Por isso, os espetáculos "O Lago dos Cisnes - II Ato" e "Agora" que a São Paulo Companhia de Dança (SPCD) apresentará ao público em Belém no Theatro da Paz neste sábado (9) e no domingo (10), tendo como abertura "Uma Dança Antropofágica", com a Companhia de Dança Ana Unger, configuram-se como momentos preciosos para os bailarinos e espectadores. Pela oportunidade de todos transcenderem os desafios do cotidiano e ir ao encontro de sentimentos e emoções profundas. As apresentações serão neste sábado (9), às 15h e às 20h, e no domingo (10), às 17h, no Theatro da Paz, no centro de Belém.

Até porque no segundo ato do clássico "O Lago dos Cisnes", que se passa à beira de um lago à noite, o príncipe Siegfried encontra a princesa Odette, transformada em cisne, por obra do feiticeiro Von Rothbart. Donzelas-cisne integram a cena. Como revela Odette, o feitiço só pode ser quebrado por um homem que prometa amor eterno e fidelidade. Siegfried, encantado, jura amor eterno a Odette. No entanto, Von Rothbart surge e ameaça a jovem. Odette intercede por ele, pois sua morte quebraria o feitiço. O príncipe, desesperado, jura amor eterno novamente, e Odette foge com ele, seguida pelo feiticeiro. 

O ato inclui a célebre dança das donzelas-cisne, um pas de deux (dueto) entre Siegfried e Odette, e a fuga dos dois após a aparição de Von Rothbart. Esse ato termina com a fuga de Odette e Siegfried, deixando o público em suspense sobre o destino dos personagens e o futuro do feitiço. O príncipe Siegfried será interpretado por Mateus Rocha/Yoshi Suzuki, a princesa Odette por Thamiris Prata/ Carolina Pegurelli e o barão Von Rothbart por Nielson Souza.

No espetáculo em Belém, o público vai ver de perto a atuação dos bailarinos da SPCD, corpo artístico da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo, gerido pela Associação Pró-Dança. Em sua terceira vez em Belém, essa companhia apresenta sua versão de "O Lago dos Cisnes - II ato", por Mario Galizzi, e a premiada "Agora", da brasileira Cassi Abranches. 

“É uma alegria imensa voltarmos a Belém e poder compartilhar com o público essa programação tão plural, ao lado da Companhia de Dança Ana Unger. É uma oportunidade de encontro com a plateia por meio de obras que atravessam diferentes tempos, estilos e formas de expressão”, afirma Inês Bogéa, diretora artística da SPCD.

Para Inês, o sucesso de "O Lago dos Cisnes" não é à toa. "Essa obra emblemática da história da dança encanta gerações com sua beleza e força poética. Nesse ato, acompanhamos o encontro do príncipe Siegfried com Odette, a princesa, e suas amigas, que foram transformadas em cisnes pelo feitiço do mago Rothbart. A cena acontece à noite, e vemos tudo o que se passa até o amanhecer — quando elas recuperam a forma humana. A dança conecta os solistas ao corpo de baile em uma harmonia delicada que ecoa na plateia. Apresentar essa obra em um teatro tão simbólico como o Theatro da Paz — que guarda tantas memórias e possibilita encontros tão potentes com a arte — torna essa experiência ainda mais especial", destaca a diretora.

"Agora", a última peça da noite, investiga o conceito de tempo em suas múltiplas dimensões — como ritmo musical, passagem cronológica e sensação térmica. Com movimentos que nascem da escuta do corpo e da música, Cassi Abranches constrói uma dança pulsante e orgânica, moldada individualmente em cada bailarino. A trilha sonora de Sebastian Piracés, que combina percussões afro-brasileiras, bateria, rock e canto, impulsiona a fisicalidade dos bailarinos em diferentes intensidades e camadas temporais. Reconhecida com o Prêmio APCA de Melhor Coreografia de 2019, a obra traduz o instante presente como potência de criação e transformação. A SPDC mostra, então, sua versatilidade no palco, indo do clássico ao contemporâneo, como pontua Inês Bogéa.

image Companhia de Dança Ana Unger vai mostrar o espetáculo "Uma Dança Antropofágica" ao público no Theatro da Paz (Foto: Valério Silveira)

Antropofágica

O espetáculo de abertura é "Uma Dança Antropofágica", a partir de tema proposto pelo poeta João de Jesus Paes Loureiro, para abrir o Encontro Internacional de Dança  em 2022, no clima da comemoração dos 100 anos da Semana de Arte Moderna de 1922, propondo a Antropofagia como método de processo artístico e criação coreográfica. A Inspiração veio da comemoração de 100 anos da Semana de Arte Moderna 1922,em São Paulo,propondo a Antropofagia como método de Processo artístico e criação coreográfica.

A Proposta Conceitual da Coreografia da Cia de Dança Ana Unger se
divide em cinco cenas: 'Canto do Pajé', com música indígena de Salomão Habib; 'A Floresta em Chamas e outros incêndios', de Paes Loureiro; '
Cenas do espetáculo Kuarup', homenagem ao ballet Stagium e a Décio Otero (in memorian), 'Abaluaê', antrofagia de um canto ritual afro com música de Waldemar Henrique e integração do Breaking e Hip Hop; e ' 
Bachianas de Villa Lobos', o clássico interage com Breaking em estéticas trocas antropofágicas. O espetáculo terá a participação de Paes Loureiro e dos bailarinos de Breaking Samuel D’Cristo e Kapuê.   


Serviço:

'SPCD em Belem'

Dia 9 de agosto, às 15h e às 20h, e dia 10 de agosto, às 17h
No Theatro da Paz, na avenida da Paz, Praça da República, S/N - Campina, Belém - PA
Ingressos: à venda na bilheteria do teatro ou pelo link.
Classificação: Livre

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CELEBRIDADES

Faustão passa por transplante de fígado e retransplante renal em São Paulo, revela hospital

Os transplantes foram realizados na última quarta-feira (6)

07.08.25 22h07

LANÇAMENTO

Zaynara lança single e clipe de ‘Aceita Meu Tchau’ em feat com cantora nordestina

Cantora paraense se uniu a Raphaela Santos em conexão entre regiões do país

07.08.25 21h00

LANÇAMENTO

Grupo Liberal terá conteúdos exclusivos da minissérie Pssica; Netfflix libera cenas dos bastidores

Personagens tentam sobreviver à "pssica" (maldição) no Pará

07.08.25 12h32

STREAMING

Paraense Mony integra o elenco do filme ‘Tempo de Acreditar’ que estreia dia 08

Streaming Feliz7Play, que marca lançamento do linga, é uma plataforma cristã

07.08.25 12h21

MAIS LIDAS EM CULTURA

VISUAL NOVO

Após perder 52 kg, Fabiano Menotti exibe resultado e impressiona seguidores; veja o antes e depois

Cantor sertanejo segue firme na rotina de treinos e reeducação alimentar e diz que a luta continua

06.08.25 21h04

Novela turca

Conheça cinco novelas turcas com amores tóxicos

Histórias de amores turbulentos são uma marca dos enredos das produções turcas; confira algumas indicações

30.07.25 19h00

CONFIRMADO!

Henrique e Juliano se apresentam em Belém com participação de Nattan e Grelo

Label “Henrique e Juliano Exclusivo” é anunciada

30.07.25 12h00

SENSIBILIDADE

Amiga maquiadora revela último pedido de Preta Gil: 'Não foi fácil'

A maquiadora Soraya Rocha foi quem maquiou a cantora para o velório

27.07.25 21h13

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda