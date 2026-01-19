Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Mansão de 'Um Maluco no Pedaço' será colocada à venda por R$ 161 milhões; veja

A residência histórica foi cenário da série estrelada por Will Smith e segue ativa na indústria do entretenimento

Riulen Ropan
fonte

Construída em 1937, a casa apresenta arquitetura em estilo colonial georgiano. (Foto: Reprodução / Redes Sociais)

Um dos imóveis mais emblemáticos da cultura pop dos anos 1990 deve mudar de dono em breve. A casa usada como fachada da residência da família Banks, na série "Um Maluco no Pedaço" (The Fresh Prince of Bel-Air), será colocada à venda por cerca de US$ 30 milhões, valor equivalente a aproximadamente R$ 161 milhões.

Venda será conduzida por imobiliária de luxo

A negociação ficará sob responsabilidade do grupo imobiliário The Altman Brothers, especializado em propriedades de alto padrão em Los Angeles, nos Estados Unidos. O anúncio oficial da venda está previsto para acontecer ainda em janeiro, embora o imóvel já apareça como disponível em publicações recentes da empresa.

Mansão famosa não fica em Bel-Air

Apesar da série ser ambientada no luxuoso bairro de Bel-Air, a residência está localizada em Brentwood, uma das regiões mais valorizadas da cidade da Califórnia. A informação costuma surpreender fãs da produção estrelada por Will Smith.

VEJA MAIS

image Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, segunda-feira (19/01)?
O filme ''O Fada do Dente 2" vai ao ar logo após a edição especial da novela 'Terra Nostra' na TV Globo

image Lauana Prado anuncia gravidez no palco uma semana após término com Tati Dias: 'Maior benção'
A revelação ocorreu ao lado dos pais e poucos dias após o término do noivado

image Tela Brasil: conheça a plataforma gratuita de streaming com filmes brasileiros
A construção do catálogo ainda está em andamento e terá investimento total de R$ 4,4 milhões.

Imóvel histórico e de grandes proporções

Construída em 1937, a casa apresenta arquitetura em estilo colonial georgiano. O imóvel possui cerca de 930 metros quadrados de área construída, em um terreno com mais de 3.500 metros quadrados.

A parte interna conta com seis dormitórios e sete banheiros, além de amplos espaços que mantêm o padrão de mansões de luxo da região.

Casa segue ativa na indústria do entretenimento

Mesmo décadas após o fim da série, o imóvel continua sendo utilizado pela indústria audiovisual. A fachada, preservada ao longo dos anos, mantém a residência como um local requisitado para gravações e, atualmente, abriga uma produção da Netflix.

Airbnb abriu a mansão para fãs da série

Em 2020, a casa voltou a chamar atenção ao ser disponibilizada ao público em uma ação promocional com o Airbnb, que celebrou os 30 anos de “Um Maluco no Pedaço”. Na ocasião, fãs puderam se hospedar no local por uma diária simbólica de US$ 30, cerca de 160 reais.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Mansão da série Um Maluco no Pedaço

will smith
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CULTURA

Instituto Regatão abre inscrições para o Programa Atiçamento Cultural no Baixo Amazonas

Com ciclos de formação em dança, gestão e acessibilidade, a iniciativa busca fortalecer organizações de base e promover a sustentabilidade de projetos culturais em Alter do Chão e região.

19.01.26 11h22

CINEMA

'Ela é uma atriz boa, uma menina esforçada', diz Babu Santana sobre Alane Dias

Em "O Verão da Lata", a paraense interpretará Marina

19.01.26 10h21

FUTEBOL

Benedito Ruy Barbosa está internado e não participa de votação do São Paulo

Filho afirma que autor de novelas trata infecção urinária no HCor

19.01.26 9h49

CULTURA

Lauana Prado anuncia gravidez no palco uma semana após término com Tati Dias: 'Maior benção'

A revelação ocorreu ao lado dos pais e poucos dias após o término do noivado

19.01.26 8h46

MAIS LIDAS EM CULTURA

BBB

Pedro vai receber dinheiro após desistir do BBB 26? Saiba os valores e as regras do reality

Os brothers e sisters do 'BBB' recebem uma quantia pela quantidade de tempo que permanecem na "casa mais vigiada" do Brasil

19.01.26 11h18

CULTURA

Lauana Prado anuncia gravidez no palco uma semana após término com Tati Dias: 'Maior benção'

A revelação ocorreu ao lado dos pais e poucos dias após o término do noivado

19.01.26 8h46

BBB

Equipe de Pedro toma decisão radical após saída do BBB 26 e surpreende a todos; veja

O post publicado no X foi removido pouco tempo depois e a equipe de Pedro Espíndola emitiu um novo comunicado

19.01.26 12h15

REVOLTANTE

Vídeo: Jordana dá detalhes do assédio de Pedro no BBB 26: 'pegou pelo pescoço e tentou me beijar'

"Ele entrou comigo no confessionário e tentou me beijar", explicou a participante.

18.01.26 20h29

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda