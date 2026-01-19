Mansão de 'Um Maluco no Pedaço' será colocada à venda por R$ 161 milhões; veja

Um dos imóveis mais emblemáticos da cultura pop dos anos 1990 deve mudar de dono em breve. A casa usada como fachada da residência da família Banks, na série "Um Maluco no Pedaço" (The Fresh Prince of Bel-Air), será colocada à venda por cerca de US$ 30 milhões, valor equivalente a aproximadamente R$ 161 milhões.

Venda será conduzida por imobiliária de luxo

A negociação ficará sob responsabilidade do grupo imobiliário The Altman Brothers, especializado em propriedades de alto padrão em Los Angeles, nos Estados Unidos. O anúncio oficial da venda está previsto para acontecer ainda em janeiro, embora o imóvel já apareça como disponível em publicações recentes da empresa.

Mansão famosa não fica em Bel-Air

Apesar da série ser ambientada no luxuoso bairro de Bel-Air, a residência está localizada em Brentwood, uma das regiões mais valorizadas da cidade da Califórnia. A informação costuma surpreender fãs da produção estrelada por Will Smith.

Imóvel histórico e de grandes proporções

Construída em 1937, a casa apresenta arquitetura em estilo colonial georgiano. O imóvel possui cerca de 930 metros quadrados de área construída, em um terreno com mais de 3.500 metros quadrados.

A parte interna conta com seis dormitórios e sete banheiros, além de amplos espaços que mantêm o padrão de mansões de luxo da região.

Casa segue ativa na indústria do entretenimento

Mesmo décadas após o fim da série, o imóvel continua sendo utilizado pela indústria audiovisual. A fachada, preservada ao longo dos anos, mantém a residência como um local requisitado para gravações e, atualmente, abriga uma produção da Netflix.

Airbnb abriu a mansão para fãs da série

Em 2020, a casa voltou a chamar atenção ao ser disponibilizada ao público em uma ação promocional com o Airbnb, que celebrou os 30 anos de “Um Maluco no Pedaço”. Na ocasião, fãs puderam se hospedar no local por uma diária simbólica de US$ 30, cerca de 160 reais.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)