Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, segunda-feira (19/01)?
O filme ''O Fada do Dente 2" vai ao ar logo após a edição especial da novela 'Terra Nostra' na TV Globo
A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, segunda-feira (19/01), às 15h25, o filme "A Fada do Dente 2", dirigido por Alex Zamm e estrelado por Larry The Cable Guy, David Mackey e Erin Beute. Confira a sinopse.
Qual a sinopse do filme "A Fada do Dente 2" ?
Triste após ter sido abandonado pela namorada, Larry Guthrie (Larry the Cable Guy) decide impressioná-la se inscrevendo em um programa voluntário organizado por ela. No entanto, após dizer a uma criança que fadas não existem, ele recebe um puxão de orelha dos seres mágicos e é transformado em fada do dente.
VEJA MAIS
Veja o trailer do filme "A Fada do Dente 2"
Informações do filme "A Fada do Dente 2"
- Título original: Tooth Fairy 2
- Classificação: Livre
- Duração: 1h30min
- Nacionalidade: norte-americana
- Gênero: comédia, família, fantasia
- Lançamento: 2012
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)
