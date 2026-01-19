Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, segunda-feira (19/01)?

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, segunda-feira (19/01), às 15h25, o filme "A Fada do Dente 2", dirigido por Alex Zamm e estrelado por Larry The Cable Guy, David Mackey e Erin Beute. Confira a sinopse.

Qual a sinopse do filme "A Fada do Dente 2" ?

Triste após ter sido abandonado pela namorada, Larry Guthrie (Larry the Cable Guy) decide impressioná-la se inscrevendo em um programa voluntário organizado por ela. No entanto, após dizer a uma criança que fadas não existem, ele recebe um puxão de orelha dos seres mágicos e é transformado em fada do dente.

VEJA MAIS



Veja o trailer do filme "A Fada do Dente 2"

Informações do filme "A Fada do Dente 2"

Título original: Tooth Fairy 2

Tooth Fairy 2 Classificação: Livre

Livre Duração: 1h30min

1h30min Nacionalidade: norte-americana

norte-americana Gênero: comédia, família, fantasia

comédia, família, fantasia Lançamento: 2012

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)