Tela Brasil: conheça a plataforma gratuita de streaming com filmes brasileiros

O Tela Brasil, streaming de vídeo criado pelo Ministério da Cultura (MinC) com filmes e séries brasileiras, foi lançado neste sábado, 17, após quase um ano de testes. A plataforma poderá ser acessada de forma gratuita por meio de uma conta gov.br e, por enquanto, está disponível apenas por aplicativo.

O projeto é uma parceria do governo federal com a Universidade Federal de Alagoas (Ufal) e vai oferecer cerca de 555 obras audiovisuais, entre séries, filmes e documentários.

O lançamento do streaming ganhou impulso neste começo de 2026 após o sucesso de diversos filmes nacionais nos últimos meses, principalmente com repercussão internacional. O filme O Agente Secreto, por exemplo, que estrela Wagner Moura, foi o vencedor do Globo de Ouro de melhor filme em língua não inglesa neste mês. No ano passado, Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, levou o Oscar de melhor filme estrangeiro.

"Entre os compromissos da plataforma, destacam-se a representação da pluralidade das identidades de gênero, cultural e étnico-racial; a promoção da diversidade regional brasileira; a preservação da memória audiovisual; e a oferta de obras com relevância educacional, formativas e de impacto social", diz o Ministério da Cultura.

O acesso ao Tela Brasil pode ser feito pelo aplicativo do streaming e o login utiliza as informações da conta gov.br do usuário. O app, porém, só está disponível para celulares com sistema operacional Android e ainda tem distribuição gradual.