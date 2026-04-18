Madonna surpreende e canta com Sabrina Carpenter no Coachella

A cantora Madonna fez uma participação surpresa no show de Sabrina Carpenter durante o festival Coachella, na noite da última sexta-feira (17), na Califórnia, nos Estados Unidos. A apresentação movimentou o público e rapidamente se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais.

A entrada da artista ocorreu durante o set de Sabrina, que já vinha chamando atenção pela performance marcada por referências visuais e momentos coreografados. Juntas, as cantoras apresentaram músicas conhecidas do repertório de Madonna.

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No palco, Madonna e Sabrina Carpenter dividiram os vocais em faixas como “Vogue” e “Like a Prayer”. As duas também apresentaram “Bring Your Love”, música que deve integrar o próximo álbum da cantora, intitulado “Confessions on a Dance Floor: Part II”, com lançamento previsto para julho.

A participação foi recebida com entusiasmo pelo público presente e pelos internautas, que destacaram o encontro entre gerações do pop.

Confira a apresentação:

Repercussão nas redes e impacto do show

Após a apresentação, comentários nas redes sociais destacaram o momento como um dos principais do festival. Expressões como “icônica” e “histórico” estiveram entre as mais utilizadas pelos usuários.

Durante o show, Sabrina Carpenter também interagiu com o público ao comentar a surpresa no palco. Após a saída de Madonna, a cantora reagiu à participação especial, questionando como dar sequência à apresentação após o dueto.

Apresentação reforça destaque de Sabrina Carpenter

Aos 26 anos, Sabrina Carpenter apresentou um show com forte apelo visual e referências ao universo do teatro musical e da música pop. A performance foi marcada por elementos cênicos e interação com bailarinos, consolidando a artista como um dos nomes em evidência no line-up do festival.

Já Madonna relembrou, durante o encontro, que já havia se apresentado no Coachella há cerca de 20 anos, utilizando inclusive figurino semelhante ao da apresentação atual.