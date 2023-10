Luísa Sonza é flagrada aos beijos com bailarina em festa; saiba quem é

Luísa Sonza apareceu em uma festa dando um grande beijo em uma bailarina. A desilusão por Chico Moedas parece ter ficado no passado para a cantora. O jornalista LeoDias divulgou foto da loira agarrada a uma morena durante uma balada em São Paulo, no último domingo (15).

A mulher com quem Luísa trocou beijos e carícias é a bailarina Mariana Maciel. Ela é uma das integrantes da equipe de dançarinas da artista. Os amigos da cantora até tentaram formar uma barreira para impedir as fotos.

VEJA MAIS

Quem é Mariana Macial?

Mariana Macial é coreógrafa e professora de dança do Rio de Janeiro (RJ), mas atualmente mora em São Paulo (SP). Ela acompanha Luísa Sonza nos shows e passou a compor o ballet fixo da artista há um ano. A estreia ocorreu exatamente no Rock in Rio. Além disso, Mariana Maciel também participou da turnê O Conto dos Dois Mundos.

Mariana já participou de clipes de diversos artistas como Mc Kevinho, Vitão, WC no Beat, Mc Zaac, Dennis Dj e Kevin O Chris. Ela também já esteve em apresentações na TV, com Ludmilla no Prêmio Multishow 2019, Dennis DJ no Prêmio Multishow 2021, MTV Miaw da própria Luísa no Prêmio Multishow em 2022.