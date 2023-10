Chico Moedas é visto com mulher em festa ao som de música dedicatória de Luísa Sonza; vídeo

O influenciador Chico Moedas, ex-namorado da cantora Luísa Sonza, foi visto de romance com outra mulher em uma festa, na madrugada desta sexta-feira (13), no Rio de Janeiro (RJ). Um vídeo gravado e postado nas redes sociais registrou o momento íntimo entre Chico e a moça. O que também chama atenção nas cenas é o set do DJ da balada, que tocou "Chico", música romântica dedicada pela cantora gaúcha para o influencer no último álbum. Assista:

Enquanto Chico e a mulher trocavam afeto, a música de romance é remixada com outra que fala sobre traição: "Eu vou pra cachorrada, hoje eu quero trair a minha namorada".

Término

Em setembro deste ano, a cantora Luisa Sonza confirmou, após alguns rumores, que o namoro com Chico Moedas havia chegado ao fim. O anúncio foi feito pela própria artista durante o Mais Você, na Globo.

"Quando você é traída até se questiona da sua capacidade de discernimento por ter acredito na mentira, que veio não só antes da traição. Como se a traição não bastasse, nos colocam como loucas, dão risada da nossa intuição, invalidando tudo que a gente pensa e vê, tudo que é real", disse Luisa Sonza, em trecho de texto que recitou durante o programa.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)