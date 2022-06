Luísa Sonza conta que já fez 'Suruba' e sexo em locais públicos

A cantora e compositora Luisa Sonza, em conversa com o youtuber Matheus Mazzafera, revelou detalhes sobre a sua vida sexual. Após o fim do relacionamento com o cantor Vitão, a artista contou que participou de uma "Suruba".

Luísa é bissexual e diversas vezes já declarou que, quando está envolvida com alguém, não tem pudores. No entanto, quando está solteira, é mais contida. “Eu tenho muito amor para dar. Eu sou mais vagabunda namorando. Nossa, já fiz muita p*taria namorando! Solteira eu sou mais recatada e do lar, mas num nível baixíssimo. Mas sou bem seletiva, não fico com qualquer pessoa”, explicou a "braba".

A artista de 23 anos percebe a vida sexual com liberdade. Para ela, não há tabu quando o assunto é sexo com um parceiro ou parceira. Recentemente Luísa Sonza revelou os locais mais inusitados onde já esteve com alguém.

“Já transei no jet-ski. Eu tenho um fetiche que é muito babado, assim, que é transar no mato. Mas eu já transei no mato, mas era dentro de uma barraca, mas eu quero realizar de novo. Teve uma vez que fui transar na praia, mas não rolou. Aí fiquei tão triste. Lá em Noronha”, finalizou.

