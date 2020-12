Mulher diz que não quer Luisa Sonza em seu condomínio

Uma das vizinhas de Luisa Sonza, Lídia Marly, reclamou nas redes sociais. Segundo ela, a ex de Whindersson Nunes vive cantando na casa, o que atrapalha a vizinhança.

Revoltada, ela disparou. “A minha maior frustração é que eles estão dormindo agora e meus filhos chorando. Eu não quero fama, quero o sono dos meus filhos”, desabafou a mulher. Veja:

O vídeo em que a vizinha da Luísa Sonza informa que ela, a bebê de nove meses e o filho não conseguiram dormir. O motivo seria por conta do som alto na casa da cantora. pic.twitter.com/SCbg14l1cN — Adriel Marques (@adrieltmarques) December 20, 2020

Ela informa que ela e seus filhos não conseguiram dormir durante a madrugada e que até gostava de Luísa: “Eu não tenho problema com festa, eu adoro. Mas toda semana é f#!”

A moradora e vizinha de Luísa Sonza, Lidia Marly, ainda diz que o filho Leonardo piorou muito a qualidade do sono. O desabafo continua: “Gente eu até gostava desse povo, mas eles não têm o menor respeito com as pessoas. Preferem levar multa. Como gostar de artistas que não pensam no próximo?”, finalizou.