Ludmila presenteia pastora com templo evangélico

Na última segunda-feira (30), a cantora Ludmilla presenteou a pastora Adriana Pereira com um templo evangélico. Adriana comanda as atividades de uma igreja no bairro carioca Recreio dos Bandeirantes, onde precisava pagar aluguel, já que o imóvel não era próprio. A artista esteve no culto com a mãe Silvana Oliveira e a esposa Brunna Gonçalves para dar a notícia.

“Eu tô tão feliz que eu consegui comprar uma igreja pro meu Deus, @pastoraadrianapereiraof vai macetar”, escreveu a artista.

Em vídeo que emocionou os internautas, Ludmilla vai até o altar da igreja, sussurra algo no ouvido da pastora e sai. Após alguns segundos para processar a informação, Adriana se senta em um degrau e cai no choro.

A pastora compartilhou um vídeo do momento em que recebeu a notícia e agradeceu a cantora. “Primeiramente quero agradecer a Deus por mais essa vitória, e depois a minha filha @ludmilla que tem sido bênção na minha vida, bênção na casa de oração. Obrigado por ter agarrado esse ministério, obrigado por tudo que você tem feito por nós. Sou grata a Deus pela sua vida e por tudo que você está fazendo pela Casa de Oração”.