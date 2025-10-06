Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Lorena Monteiro lança single 'Tu Vais Ver' em homenagem ao Círio de Nazaré

O single será disponibilizado no Spotify, Deezer, YouTube e outras plataformas digitais

Laura Serejo
fonte

Cantora Lorena Monteiro (Foto: Divulgação)

A cantora e compositora paraense Lorena Monteiro lança, no dia 6 de outubro, seu novo single “Tu Vais Ver”, uma canção que celebra a cultura e a religiosidade de Belém durante o Círio de Nazaré, uma das maiores festas religiosas do Brasil e patrimônio cultural da cidade. A música é descrita pela artista como um retrato da energia que envolve a população na época do Círio, unindo fé, festa e tradição popular.

Segundo Lorena, em “Tu Vais Ver” ela destaca a transformação da cidade durante a festividade, o brilho nos olhos dos romeiros e a atmosfera de comunhão que toma conta de Belém. A composição reflete a relação íntima entre o povo e Nossa Senhora de Nazaré, representando tanto os aspectos religiosos quanto a celebração cultural que caracteriza o evento.

O single será disponibilizado no Spotify, Deezer, YouTube e outras plataformas digitais, garantindo acesso amplo ao público. Além do lançamento virtual, a música será apresentada ao vivo no Auto do Círio, evento que integra o patrimônio cultural vivo da capital paraense. A apresentação acontece no dia 11 de outubro, na Praça do Carmo, durante a abertura oficial das festividades do Círio de Nazaré.

O Auto do Círio é um espetáculo cênico-musical que combina teatro, dança e música para contar a história da devoção e da fé do povo paraense. O evento envolve artistas, grupos culturais e comunidades locais, reafirmando a importância do Círio como manifestação artística e religiosa. A apresentação da música de Lorena reforça o diálogo entre tradição e contemporaneidade na produção cultural da cidade.

Sobre a experiência, Lorena Monteiro afirma: “Cantar no Auto do Círio uma canção minha é algo grandioso para mim. A fé do povo se une à arte, expressa de várias formas. ‘Tu Vais Ver’ também nasceu desse sentimento de saudar Maria, a Rainha da Amazônia, que, através da minha narrativa, se fez canção.”

Com dez anos de carreira, Lorena Monteiro construiu uma trajetória marcada pela pluralidade musical. Suas composições transitam entre o regional e o nacional, o tradicional e o contemporâneo, evidenciando sua capacidade de conectar diferentes públicos e estilos. Em “Tu Vais Ver”, essa diversidade se mantém, trazendo emoção, identidade cultural e sensibilidade artística ao repertório da cantora.

O lançamento do single chega em um momento significativo do calendário cultural de Belém, próximo ao Círio de Nazaré 2025, quando a cidade recebe milhares de visitantes e devotos. A canção, portanto, não apenas celebra a festividade, mas também reforça a presença da música paraense no cenário nacional, contribuindo para a valorização de artistas locais e de suas narrativas culturais.

Além de expressar devoção, “Tu Vais Ver” cumpre o papel de registrar a cultura e a vida da cidade durante uma das épocas mais importantes do ano. A música se soma a outras manifestações artísticas que compõem o patrimônio cultural imaterial de Belém, destacando a riqueza da tradição musical paraense e a força criativa que o Círio inspira.

.
