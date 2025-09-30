Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Círio 2025 chevron right

Manto de Nazaré: conheça a origem do símbolo do Círio

Confeccionado manualmente, o item é diferente a cada ano e, em 2025, é adornado com vidrilhos de cristal, joias de prata e ouro, zircônias, miçangas de vidro e hematitas

Lívia Ximenes
fonte

Manto é um símbolo marcante do Círio de Nazaré (Everaldo Nascimento / O Liberal)

O Círio de Nossa Senhora de Nazaré ocorre anualmente, durante o mês de outubro, em Belém do Pará. A festa celebra a Rainha da Amazônia, padroeira dos paraenses. Entre os símbolos emblemáticos do festejo, está o Manto de Nossa Senhora — apresentado oficialmente, em 2025, no dia 09 de outubro.

VEJA MAIS

image Quantas procissões o Círio tem? Veja quais são, quando e onde acontecem
Os cortejos da Festa de Nazaré ocorrem, em 2025, entre os dias 08 e 27 de outubro

image Círio 2025: confira a programação completa da festividade
O início do festejo é marcado pela Missa dos Comunicadores, no dia 06 de outubro, e encerra com o Recírio, marcado para 27 de outubro

image Círio de Nazaré: conheça e entenda as principais expressões da festa
Termos como “Berlinda”, “Corda”, “Manto” e “Nazinha” são utilizados durante o festejo

Feito manualmente, o item cobre a imagem de Maria, que segura o menino Jesus nos braços. Segundo a Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), alguns pesquisadores acreditam que representação sacra estava com um manto azul brilhante quando foi encontrada por Plácido José de Souza à beira do Igarapé Murucutu. Outros estudiosos, entretanto, negam a informação.

O Manto de Nossa Senhora está presente desde os primeiros cartazes do Círio. Quando a imagem presente no Colégio Gentil Bittencourt passou a ser utilizada, mesmo com estrutura diferente da original, ela também recebeu um manto. Assim, a tradição de cobrir a Nazinha permaneceu.

Não há registros sobre quando e como iniciou a confecção e troca dos mantos, mas, atualmente, a cada ano a Virgem Santa recebe um novo. A DFN destaca dois nomes importantes na história: irmã Alexandra, da Congregação das Filhas de Sant’Ana, e Esther Paes França, ex-aluna do Colégio Gentil. Irmã Alexandra era parte da instituição e foi uma das pessoas que criou um dos mantos usados e, após sua morte, Esther assumiu a missão.

Com o decorrer do tempo, diferentes fiéis criaram mantos para a Imagem Peregrina de Nossa Senhora, a que vai às ruas com fiéis durante procissões. Em 2025, a responsável pela confecção do item é a estilista Letícia Nassar e esse é o seu segundo ano com essa missão. O design da peça leva vidrilhos de cristal, joias de prata e ouro, zircônias, miçangas de vidro e hematitas.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

círio 2025

círio de nazaré

Círio

círio de nazaré 2025

manto do círio

manto do círio 2025

mantos de nossa senhora de nazaré
Círio 2025
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda