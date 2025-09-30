Manto de Nazaré: conheça a origem do símbolo do Círio

O Círio de Nossa Senhora de Nazaré ocorre anualmente, durante o mês de outubro, em Belém do Pará. A festa celebra a Rainha da Amazônia, padroeira dos paraenses. Entre os símbolos emblemáticos do festejo, está o Manto de Nossa Senhora — apresentado oficialmente, em 2025, no dia 09 de outubro.

Feito manualmente, o item cobre a imagem de Maria, que segura o menino Jesus nos braços. Segundo a Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), alguns pesquisadores acreditam que representação sacra estava com um manto azul brilhante quando foi encontrada por Plácido José de Souza à beira do Igarapé Murucutu. Outros estudiosos, entretanto, negam a informação.

O Manto de Nossa Senhora está presente desde os primeiros cartazes do Círio. Quando a imagem presente no Colégio Gentil Bittencourt passou a ser utilizada, mesmo com estrutura diferente da original, ela também recebeu um manto. Assim, a tradição de cobrir a Nazinha permaneceu.

Não há registros sobre quando e como iniciou a confecção e troca dos mantos, mas, atualmente, a cada ano a Virgem Santa recebe um novo. A DFN destaca dois nomes importantes na história: irmã Alexandra, da Congregação das Filhas de Sant’Ana, e Esther Paes França, ex-aluna do Colégio Gentil. Irmã Alexandra era parte da instituição e foi uma das pessoas que criou um dos mantos usados e, após sua morte, Esther assumiu a missão.

Com o decorrer do tempo, diferentes fiéis criaram mantos para a Imagem Peregrina de Nossa Senhora, a que vai às ruas com fiéis durante procissões. Em 2025, a responsável pela confecção do item é a estilista Letícia Nassar e esse é o seu segundo ano com essa missão. O design da peça leva vidrilhos de cristal, joias de prata e ouro, zircônias, miçangas de vidro e hematitas.