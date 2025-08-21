Círio 2025: manto da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré está na fase final de produção

A edição de 2025 do Círio está se aproximando, e o manto que vai vestir a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré está na fase final de confecção e deve ser apresentado dois dias antes da grande procissão, em 9 de outubro, às 18h, na Basílica de Nazaré.

O processo criativo do manto iniciou em fevereiro, com o convite dos coordenadores do Círio, Antônio e Rosa Sousa, à estilista Letícia Nassar, que ficou responsável pelo desenho e confecção da veste da imagem. A estilista já havia sido responsável pelo manto oficial em 2024, além de ter sido convidada pela Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) para confeccionar o manto de uma imagem de Nossa Senhora que participou do Círio de Nazaré em Miami, nos Estados Unidos, em 2023.

“A escolha do manto do Círio 2025 foi feita com muito cuidado e oração. Procuramos um desenho que traduzisse o tema deste ano e, ao mesmo tempo, refletisse a fé e a identidade do povo paraense. Cada detalhe carrega um significado especial, pensado para transmitir esperança, devoção e a proteção de Nossa Senhora sobre todos nós”, contou Antônio.

Este ano, a estilista Letícia conta com apoio de uma equipe formada por Luiz Paulo Ferreira, Fernando Machado, Daniela Guerra, Sheila Craveiro e Rita Tomé. Segundo ela, a peça está quase pronta, faltando apenas a aplicação de algumas joias. A concepção artística do manto permanece em segredo até a data da apresentação e deve ser inspirada no tema do Círio 2025, “Maria, Mãe e Rainha de toda a criação”, com riqueza de detalhes em vidrilhos de cristal, joias de prata e ouro, zircônias, miçangas de vidro e hematitas.

“É uma emoção impossível de descrever. Servir o Círio e servir Maria já é uma honra imensa, mas ter a oportunidade de criar e executar símbolos que evangelizam e tocam os corações, é uma bênção e também uma grande responsabilidade. Cada manto é único, cada Círio traz emoções diferentes, mas o tema deste ano me sensibiliza de forma especial. Espero que os romeiros sintam essa emoção e percebam o significado de cada detalhe que envolve a nossa padroeira”, disse a estilista.