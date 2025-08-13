Basílica Santuário de Nazaré será fechada por uma semana para ajustes antes do Círio 2025

A Basílica Santuário de Nazaré ficará fechada ao público entre os dias 1º e 8 de setembro de 2025 para ajustes técnicos na área interna. O período será usado para readequações de som, iluminação e segurança, com o objetivo de receber os fiéis em condições ideais durante a grande procissão do Círio de Nazaré deste ano.

Segundo a coordenação da obra, essa pausa é necessária para finalizar intervenções complementares à restauração, que já atingiu 90% de conclusão.

“A prioridade sempre foi garantir a recuperação dos ambientes internos antes da grande festa. Já as fachadas seguem cronograma alinhado com o Ministério da Cultura”, explica Luci Azevedo, coordenadora do projeto.

Próximas etapas

As obras externas — fachadas, torre e ambiente do coro — seguirão após o Círio e devem ser concluídas até dezembro. Enquanto isso, o interior da Basílica, incluindo o transepto e o altar-mor, estará totalmente restaurado e pronto para acolher romeiros e visitantes a partir da reabertura em 9 de setembro.