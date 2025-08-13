Basílica Santuário de Nazaré terá transepto e altar restaurados entregues antes do Círio 2025

A restauração da Basílica Santuário de Nazaré atingiu 90% de conclusão interna e deve entregar o transepto — parte central da igreja que cruza a nave e conecta os dois braços laterais —, o altar-mor (principal) e toda a área de circulação aos fiéis até setembro, antes da grande procissão do Círio de Nazaré. As intervenções incluem o restauro de capelas, pisos em mármore Carrara, vitrais e o conjunto escultórico do glória, devolvendo o espaço central da igreja com acesso e segurança para os devotos.

Localizado no coração da nave, o transepto é o ponto de encontro das direções arquitetônicas da Basílica e abriga o altar-mor, que também foi completamente restaurado. A área recebeu cuidados especiais, com destaque para a finalização das capelas de Nossa Senhora do Brasil e do Sagrado Coração de Jesus, além da limpeza e recomposição das escaiolas, aplicação de douramento nos capitéis próximos ao glória e restauro dos pisos em mármore Carrara.

Quem visita o Santuário têm admirado a beleza e os detalhes restaurados do interior da Basílica de Nazaré (Cristino Martins / O Liberal)

“Estamos com cerca de 90% do transepto concluído. A meta é entregar toda a área de circulação da Basílica até setembro, garantindo acesso e segurança para os devotos”, afirma o engenheiro Marcos Oliveira, responsável técnico pela obra.

Detalhes do restauro

Entre os destaques, está o Glória — conjunto escultórico em mármore Carrara com detalhes dourados — que se impõe sobre o altar-mor. Foram restaurados também 15 vitrais, agora realçados por nova iluminação.

“Quando a gente sobe lá, sente o peso da responsabilidade. É um espaço sagrado, que pede silêncio e respeito. Cada detalhe restaurado é uma oração feita com as mãos”, relata o técnico Odair Ayres.

A intervenção incluiu ainda o uso de mosaico em tesselas, pequenas pedras utilizadas na recomposição de imagens sacras. A obra é patrocinada pelo Instituto Cultural Vale, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Rouanet), e mobiliza cerca de 100 profissionais especializados.

Impacto da primeira visita

A engenheira agrônoma mineira Cristina Martins, de 36 anos, visitou a Basílica pela primeira vez e diz ter vivido um momento de intensa emoção. “Eu achei muito lindo, fiquei extremamente emocionada, sou devota de Nossa Senhora. Não só a parte que já está reformada, mas tudo, até do lado de fora. Minha vida é cheia de graça, eu só tenho a agradecer por tudo que eu tenho, por tudo que Deus me dá, pelas oportunidades, só agradecimento mesmo”.

A engenheira agrônoma de Minas Gerais, Cristina Martins, 36, visita pela primeira vez a Basílica de Nazaré e se emociona ao admirar as capelas já restauradas (Cristino Martins / O Liberal)

Cristina destacou que ficou especialmente encantada com a fachada principal, onde está a imagem da santa, mesmo ainda em processo de restauração. “A fachada lá na frente que fica a Santa, no coreto, achei fantástico. Infelizmente está fechada agora, mas achei lindo. Eu pretendo voltar, mas não sei se vou conseguir por causa do trabalho. Moro longe, mas tenho uma amiga aqui que já me convidou para vir no Círio. Ela disse que para o pessoal daqui é mais importante que o Natal”, contou.

A gerente de recursos humanos Carolina Finelli, de 39 anos, também teve o primeiro contato com o templo nesta terça-feira (12) e disse ter se surpreendido. “Achei lindíssima, realmente é uma beleza que traz um impacto, um calor no coração da gente. As igrejas de Minas são muito bonitas, mas quando eu cheguei aqui, ela aquece o nosso coração e é de um nível de detalhe impressionante”.

A gerente de recursos humanos Carolina Finelli, 39, registra com o celular os detalhes da Basílica para compartilhar com a família e amigos de São Paulo (Cristino Martins / O Liberal)

Carolina, que mora em São Paulo e está em Belém a trabalho, contou que já começou a registrar e compartilhar a visita. “Já estou postando e mostrando para minha família, principalmente, e depois vou publicar nas redes sociais. Não pode deixar de compartilhar com as pessoas tanta beleza e tanta riqueza de história. Conheço o Círio de ouvir falar e gostaria muito de acompanhar pessoalmente em algum momento”.