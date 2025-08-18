Em preparação ao Círio de Nazaré, Recitação das Mil Ave-Marias reúne fiéis neste sábado em Belém

Como parte da prepação para o Círio de Nazaré deste ano, a tradicional recitação das Mil Ave-Marias será realizado no próximo sábado (23). A programação iniciará às 8h, na Capela do Colégio Gentil Bittencourt, com missa presidida pelo Padre Assis, reitor da Basílica Santuário, e segue até aproximadamente 14h30.

O momento de oração, organizado pela Diretoria de Festa de Nazaré (DFN) tem como objetivo fortalecer a espiritualidade dos devotos e reunir intenções pessoais em clima de fé e devoção mariana.

A dinâmica segue o modelo do Terço, mas com uma diferença: em vez de dezenas de dez Ave-Marias, o grupo reza blocos de 50 Ave-Marias, em revezamento entre casais, integrantes da Guarda de Nazaré e convidados especiais.

Participantes

De acordo com a DDN, Cerca de 200 pessoas devem participar da edição deste ano, entre elas fiéis, representantes de comunidades católicas e devotos que desejam entregar suas intenções pessoais à Virgem de Nazaré. A recitação das Mil Ave-Marias foi realizada pela primeira vez em 2015 e, desde então, tornou-se uma tradição no calendário espiritual da festividade.

“Este momento tem como objetivo rezarmos para que o Círio de Nazaré seja repleto de graças, bênçãos e conversões e que tudo ocorra sem intercorrências”, comenta Jorge Xerfan, diretor de evangelização.

Serviço

Recitação das Mil Ave-Marias

Data: 23 de agosto de 2025 (sábado)

Horário: das 8h às 14h30 (aproximadamente)

Local: Colégio Gentil Bittencourt, Av. Gov Magalhães Barata, 137 - Nazaré