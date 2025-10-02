Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Círio 2025 chevron right

Romaria Fluvial: entenda como começou o Círio sobre as águas

Parte das procissões da Festa de Nazaré, a romaria na Baía do Guajará surgiu para aproximar mais os ribeirinhos do festejo

Lívia Ximenes
fonte

Romaria Fluvial com Imagem Peregrina de N. Sra. de Nazaré chega na Escadinha do Cais do Porto (Foto/O Liberal/Tarso Sarraf)

Entre as 14 procissões do Círio de Nazaré, a maior festa religiosa do Brasil, está a Romaria Fluvial. Sobre as águas da Baía do Guajará, a Imagem Peregrina navega ao lado de fiéis, devotos e admiradores. Tradicionalmente, essa procissão acontece no sábado que antecede a Procissão Principal e, em 2025, está marcada para o dia 11 de outubro.

VEJA MAIS

image Círio 2025: confira a programação completa da festividade
O início do festejo é marcado pela Missa dos Comunicadores, no dia 06 de outubro, e encerra com o Recírio, marcado para 27 de outubro

image Manto de Nazaré: conheça a origem do símbolo do Círio
Confeccionado manualmente, o item é diferente a cada ano e, em 2025, é adornado com vidrilhos de cristal, joias de prata e ouro, zircônias, miçangas de vidro e hematitas

image Quantas procissões o Círio tem? Veja quais são, quando e onde acontecem
Os cortejos da Festa de Nazaré ocorrem, em 2025, entre os dias 08 e 27 de outubro

A Romaria Fluvial começou em 1986 e foi realizada pela Companhia Paraense de Turismo (Paratur) como uma maneira de aproximar mais o ribeirinhos do festejo. Na primeira edição, 30 embarcações participaram. Atualmente, a procissão é organizada pela Marinha do Brasil com a Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) e a Secretaria de Estado de Turismo (Setur) e tem, em média, 250 barcos participantes.

O trajeto inicia no Trapiche de Icoaraci, localizado no bairro do Cruzeiro, e termina na Escadinha do Cais do Porto de Belém, no bairro da Campina. Os romeiros e promesseiros saem do trapiche às 9h e o percurso dura cerca de duas horas. Logo depois, às 11h30, inicia a Moto Romaria.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

círio 2025

Círio

círio de nazaré 2025

círio de nazaré

círio fluvial

romaria fluvial

baía do guajará

ribeirinhos
Círio 2025
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda