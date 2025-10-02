Romaria Fluvial: entenda como começou o Círio sobre as águas

Entre as 14 procissões do Círio de Nazaré, a maior festa religiosa do Brasil, está a Romaria Fluvial. Sobre as águas da Baía do Guajará, a Imagem Peregrina navega ao lado de fiéis, devotos e admiradores. Tradicionalmente, essa procissão acontece no sábado que antecede a Procissão Principal e, em 2025, está marcada para o dia 11 de outubro.

A Romaria Fluvial começou em 1986 e foi realizada pela Companhia Paraense de Turismo (Paratur) como uma maneira de aproximar mais o ribeirinhos do festejo. Na primeira edição, 30 embarcações participaram. Atualmente, a procissão é organizada pela Marinha do Brasil com a Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) e a Secretaria de Estado de Turismo (Setur) e tem, em média, 250 barcos participantes.

O trajeto inicia no Trapiche de Icoaraci, localizado no bairro do Cruzeiro, e termina na Escadinha do Cais do Porto de Belém, no bairro da Campina. Os romeiros e promesseiros saem do trapiche às 9h e o percurso dura cerca de duas horas. Logo depois, às 11h30, inicia a Moto Romaria.