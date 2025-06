Longe da TV, Mylla Christie inaugura imobiliária de luxo nos Jardins

Mylla Christie, atriz de sucesso nos anos 1990, resolveu investir em uma mudança de carreira. Longe da televisão desde o final de As Aventuras de Poliana, em 2020, ela inaugurou uma imobiliária de luxo em São Paulo.

A Acto Imóveis é da ex-atriz e de seu marido, Paulo Luis Sartori, e fica localizada nos Jardins, bairro nobre da capital paulista. A grande maioria dos imóveis vendidos pela imobiliária também ficam na região.

O Instagram da imobiliária já conta com imagens de um apartamento que está a venda, mas não revela o preço.

Mylla Christie estreou nas novelas com Meu Bem Meu Mal, em 1990. Em 1994, esteve no elenco de A Viagem, novela que atualmente está em exibição no Vale A Pena Ver de Novo. Ela também participou de Deus Nos Acuda, Senhora do Destino e Paixão e Quem É Você?.