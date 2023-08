Lia Sophia grava clipe em Belém com participação de mulheres de destaque no Pará

A cantora e compositora Lia Sophia gravou nesta semana, em Belém, cenas de seu próximo videoclipe: 'Ave Todas as Marias', música da artista em parceria com o poeta João de Jesus Paes Loureiro, que faz uma homenagem às mulheres da Amazônia.

"Fiz a melodia a partir do poema 'Ave Maria Rural' do [João] Paes Loureiro e o nome da música ficou 'Ave Todas as Marias', uma música de louvação a todas mulheres amazônidas: mulheres rurais, urbanas, ribeirinhas, juízas, professoras, acadêmicas, indígenas, mulheres pretas, afro religiosas", explica Lia Sophia. "No clipe, promovemos um encontro dessas várias mulheres, que compartilham suas histórias", conta.

As gravações começaram na quinta-feira (10) e encerraram ontem (11), com cenas em diversos locais de Belém, mostrando as características da capital paraense, que mistura a vida ribeirinha, o campo e a cidade.

"Escolhemos alguns pontos que são a cara de Belém como a Presidente Vargas, mas também o Combu e a Estrada da Ceasa, que tem uma comunidade ribeirinha totalmente ligada à tábua de maré dos rios, ao ir e vir furos entre canoas e rabetas", explica.

A artista lembra da importância de valorizar e dar visibilidade às mulheres da Amazônia, região que sempre sofreu um grande apagamento no restante do país, especialmente por estar distante do Sudeste do país, onde se concentra a grande mídia e as decisões políticas.

"Estamos falando de uma região muito peculiar, onde a floresta e o concreto coexistem, onde temos uma cultura fortíssima e saberes ancestrais que passam de geração para geração. É inadmissível que em 2023 o Brasil não conheça e não respeite as mulheres amazônidas que enfrentam as violências em uma proporção às vezes bem maior por conta de questões geográficas e faltas de políticas públicas que não chegam para essa parte do Brasil esquecida ", critica.

Além de mulheres das comunidades, o clipe também faz homenagens a figuras importantes como a professora, escritora e militante do movimento negro do Pará, Zélia Amador de Deus, a professora Lilia Melo, primeira mulher do norte a representar sua categoria no Global Teacher Prize, mais conhecido como Nobel da educação, a escritora e poeta, militante da representatividade indígena Márcia Kambeba, a juíza que luta no combate ao trabalho infantil, Vanilza Malcher, a ativista dos diretos humanos e das mulheres Lourdes Barreto e Isabella Santorinne, mulher trans vencedora do Miss Beleza T Brasil.

"Esse clipe é um grande encontro, a união dessas diferentes mulheres. 'Ave' é uma saudação e nesse clipe, a gente se saúda, estamos nos saudando, compartilhando nossas histórias umas com as outras", detalha Lia Sophia.

A artista usou um manto produzido pelo estilista Ruy dos Anjos em que está escrito o nome de diversas mulheres, de nomes comuns como as Marias e Raimundas, e ativistas como Dorothy Stang e Jane Júlia de Oliveira, assassinadas no Estado do Pará por conflito agrário.

Com fotografia de Thiago Pelaes, roteiro de Lia Sophia, Taísa Fernandes e Sonia Ferro e um elenco de 20 mulheres, o clipe será lançado em setembro.

Para Taísa Fernandes, produtora cultural e diretora do clipe, destaca a importância da produção para a cantora e compositora. "Esse projeto não é um clipe comercial, é um trabalho importante para a Lia Sophia enquanto artista da Amazônia, dando visibilidade às mulheres, que assim como ela, enfrentam preconceito e dificuldades diárias e que precisam, e muito, serem louvadas", define.