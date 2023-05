Lia Sophia e Felipe Cordeiro serão atração na Ópera da Serra da Capivara ao lado de Zeca Baleiro

A Ópera da Serra da Capivara, evento cultural do Piauí, terá nova edição entre os dias 24 e 29 de julho, trazendo atrações paraenses. Lia Sophia e Felipe Cordeiro irão tocar o suingue do carimbó e da guitarrada. Ainda, Zeca Baleiro, um dos maiores nomes da MPB, vai abrir a temporada de shows na Pedra Furada, no Parque Nacional da Serra da Capivara. A programação traz como espetáculo principal a “Carmen do Sertão”, releitura da ópera clássica de Georges Bizet com elementos da realidade brasileira, que será narrada com música, dança, dramaticidade e tecnologia em um belo cenário natural.

“Estou muito feliz e honrada com esse convite porque é um festival incrível que acontece no meio da natureza, diante da Pedra Furada (formação rochosa, sítio arqueológico), que é incrível, onde haverá projeção de videomapping”, descreve Lia Sophia, que vai se apresentar na noite de 28 de julho. Ela planeja criar um ambiente de cultura e de imagens amazônicas no show, no qual vai cantar a autoral “Eu me chamo Amazônia” e os carimbós “Sinhá Pureza” e “Ai menina”. “O show que estou preparando será um grande convite para que as pessoas experimentem um pouco da atmosfera Amazônica. Vão ter imagens da nossa floresta, dos nossos rios e colorido. Vou fazer um convite para conhecer a nossa dança, os nossos tambores e a nossa cultura. A gente vai acabar vivendo um grande intercâmbio com a cultura nordestina”.

Já Felipe Cordeiro vai se apresentar no dia 29, tendo como convidado o pai, Manoel Cordeiro. “Com muita alegria vou apresentar o meu show na Ópera da Serra da Capivara. A programação está linda. Será a primeira vez que vou tocar no Piauí com um show meu”, conta Felipe, que também prepara um show grande para o festival. O cantor e guitarrista indicado ao Prêmio da Música Brasileira 2023 com a música “De amor, amor”, parceria com Chico César, vai cantar esse single e também algumas músicas autorais de seus discos, como “Problema seu”, “Legal ilegal”, “Ela é tarja preta” e “Flecha”. “Estou numa expectativa muito grande e quero apresentar um show que emocione as pessoas. Vai ter muita guitarrada, carimbó, tecnobrega... a sonoridade da Amazônia e paraense conectada ao pop”, ressalta.

Festival

A programação da Ópera da Serra da Capivara está dividida em dois momentos. No primeiro, nos dias 24 e 25, acontecerá a “Ópera na Cidade” com shows de Renata Rosa e As Fulô do Sertão, na Praça do Abrigo, no município de São Raimundo Nonato, no Piauí; e o Ato “Carmen do Sertão”, que será seguido dos shows com Zeca Baleiro (ele se apresentará no dia 27), Lia Sofia e Felipe Cordeiro, nos dias 27, 28 e 29, no anfiteatro da Pedra Furada, no mesmo município.Outra atração será o DJ sulista Gil Preto, com o setlist ‘Brasilidades’.

A primeira edição do Ópera da Serra da Capivara aconteceu em 2017. De lá para cá, o festival apresentou espetáculos sobre a história dos povos ancestrais, a representatividade dos povos indígenas e o “Ato Carcará”, que celebrou a vida dos homens e mulheres sertanejos. Após dois anos de pandemia, o evento foi retomado em 2022 com uma homenagem à arqueóloga franco-brasileira Niède Guidon, atuante na conservação de relíquias históricas no Brasil, além de responsável pela criação do Parque Nacional da Serra da Capivara, em 1979.

“Nessas edições conseguimos entregar espetáculos lindos, com elementos históricos e arte envoltas no que há de mais moderno, em termos de tecnologia. São eventos de formato inédito no país, realizados em uma unidade de conservação, pautados principalmente pelo cuidado e o respeito ao meio ambiente”, conta Sadia Castro, diretora-geral da Ópera.

Ela destaca também o caráter social e econômico do evento para os municípios da região, que prioriza a contratação de trabalhadores e de artistas locais.



Agende-se:



Ópera da Serra da Capivara 2023

Dias: de 24 a 29 de julho

Ingressos pelo site www.operadaserradacapivara.com.br a R$ 398 (inteira) e R$ 199 (meia) mediante a carteira estudantil ou via Ingresso Solidário com a entrega de 1 kg de alimento não perecível.