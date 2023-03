Lia Sophia apresenta o Bloco Carimbolando a Belém

O mês de março chegou e ainda em clima de carnaval. A cantora e compositora Lia Sophia traz pela primeira vez em Belém, neste domingo (5), o Bloco Carimbolando, criado para divulgar o Carimbó em São Paulo. A apresentação será na Cervejaria Cabôca de 11h às 17 horas com entrada gratuita. O evento contará com o show da artista que recebe participações especiais de Pinduca e do Balé Folclórico da Amazônia e discotecagem da DJ Rebarbada.

Comandado por Lia Sophia juntamente com a Banda Pororoca, o Carimbolando foi criado em 2020 e desfilou pela segunda vez este ano no sábado, 18 de fevereiro, pelas ruas do centro paulista reunindo cerca de 1.500 foliões. Democrático e com o objetivo de valorizar a originalidade cultural e divulgar a cultura paraense, o Carimbloco é o primeiro bloco de Carnaval de rua voltado para a música da Amazônia em São Paulo.

"O principal objetivo do bloco é a defesa e a difusão do Carimbó pelo Brasil, contribuindo para um carnaval plural, incentivando a autoestima, o auto reconhecimento e o pertencimento a nossa cidade. Marcando presença nas ruas de São Paulo, contribuímos para que mais pessoas tenham contato com nossa cultura e esperamos incentivar a visita ao Pará", explica Lia Sophia.

Este ano, o desfile em São Paulo contou com a participação de Ellie Valente (PA), a cantautora Ariel Moura (AP) e o grupo de danças Carimbó Pai D'Égua na comissão de frente. Os foliões puderam vivenciar melhor a cultura amazônica com borrifadas de banho de cheiro, chapéus com fitas coloridas, garrafinhas de cachaça de jambu, kits com camisas coloridas e ganzá, pequeno instrumento de percussão.

No repertório, músicas de mestres do Carimbó como Pinduca, Verequete, Dona Onete, sucessos da artista e grandes hits nacionais rearranjados para ritmos paraenses.

O bloco realizou uma ação social em parceria com a cachaça Jambuzera e arrecadou mais de R$ 4 mil reais que serão destinados a compra de material escolar e será doado a comissão de combate ao trabalho infantil e estimulo a aprendizagem do TRT 8ª região.

Cantora, compositora, instrumentista e produtora musical, Lia Sophia tem mais de 20 anos de carreira e emplacou músicas em novelas da Globo, "Ai Menina" (Amor Eterno Amor 2012) e "Incendeia" (A Força do Querer 2017), além de músicas em filmes e séries de TV, conta com 6 Cds lançados, 8 singles, 1 DVD ao Vivo e 10 clipes. Já gravou com grandes artistas brasileiros como Ney Matogrosso, Zélia Duncan, Zeca Baleiro, Paulinho Moska, Pedro Luis, Pinduca, Elba Ramalho, Jota Quest, Wesley Safadão e outros. Já se apresentou no Festival de Artes do Caribe em Paramaribo, no Brazil SummerFest em Nova York e Brazil Day em Londres. Reúne em suas redes sociais mais de 200 mil seguidores e tem mais de 25 milhões de visualizações em seu canal no YouTube. Ganhadora do Play de Prata por mais de 15 milhões de streamings de áudio, vídeo e downloads de “Ai Menina” pela Associação Brasileira da Música Independente.

Serviço

Bloco Carimbolando com Lia Sophia e Banda Pororoca com participação especial de Pinduca e DJ Rebarbada

Data: 05 de março de 2023 (domingo) de 11h às 17h

Local: Cervejaria Cabôca (Boulevard Castilho França, 550 - Campina - Belém/PA)

Gratuito