Lia Sophia lança o single 'Ela chegou pra ficar'

“Ela chegou pra ficar” é o novo single de Lia Sophia, que chega nesta sexta-feira, 16, a todas as plataformas digitais. A música é um carimbó eletrônico gravado na tendência musical “Pará Pop” que a cantora paraense vem trabalhando na conexão do Pará com São Paulo.

A mistura do pop, eletrônico, carimbó e guitarrada que Lia Sophia vem imprimindo no trabalho dela, busca aproximar o público jovem dos ritmos paraenses, além de manter o diálogo da música local com a universal.

“As minhas referências são diversas, assim como escuto carimbó de raiz, pau e corda, também escuto música eletrônica, música pop tocada no mundo. O que eu faço é carimbó contemporâneo, que mistura música pop com as levadas da guitarrada e de carimbó e as percussões. Foi assim que surgiu o Eletrocarimbó ou Carimbó Pop, que é o que eu faço”, descreve a cantora e compositora. Uma curiosidade: Nelson Motta, ao ouvir o som da artista paraense, batizou-o carinhosamente de “Carimbop”.

“Ela Chegou pra Ficar” foi composta por Lia em parceria com Bernardo Massot (RJ), Marcelo Brito (SP) e Charles Júnior (MG). A letra fala de alguém ansioso pela chegada da pessoa amada que vem pra ficar. Os arranjos são de Bernardo e Lia Sophia e as guitarras de Igor Capela (PA) e Rafa Kabelo (SP).

“Esse novo single está mais eletrônico, com sintetizadores e bumbo eletrônico. A minha ideia é poder ampliar e atrair o olhar de mais pessoas para a cultura amazônica, que é produzida no Pará, através da minha música”, afirma Lia Sophia.

“Cada vez mais as pessoas estão se abrindo para os nossos ritmos. O carimbó é uma música local e muito envolvente. Várias portas estão se abrindo. Percebo um movimento acontecendo pra essa música original”, revela. Lia acredita que o público está mais sensível aos assuntos relacionados à Amazônia e interessado em conhecer os aspectos culturais da região, não só a música, mas os costumes, gastronomia e dança, entre outros.

Lia Sophia é uma artista paraense de carreira nacional que fixou residência em São Paulo há seis anos, mas sem largar de mão a presença nos grandes eventos paraenses. Em 2012, ela emplacou o hit autoral “Ai Menina” na trilha sonora na novela “Amor Eterno Amor”. Ela também teve participação na novela “Força do Querer”, de 2017, que está tendo o compacto exibido pela Globo. “A novela mostra nosso lugar, nosso sotaque, acredito que é preciso mostrar ainda mais a nossa cultura, para assim se familiarizarem e entenderem a nossa região”, comemora.

Projetos - Lia Sophia reside há seis anos em São Paulo. Com os shows cancelados, ela compôs várias músicas durante a pandemia, inclusive, algumas em parceria com o poeta João de Jesus Paes Loureiro para um projeto futuro. Ela também gravou os vídeos da música “Incendeia” e de outras duas faixas inéditas, que ainda serão lançados.

Outra novidade da carreira é a trilha sonora do documentário “Alípio”, que foi selecionada do LABRFF em Los Angeles. Lia Sophia ainda se prepara para o próximo single, que ganhará clipe gravado em Alter-do-Chão, em Santarém, para ser lançado ainda este ano.