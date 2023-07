Festival da Canção Ouremense chega a sua 37ª edição; Confira as atrações

Começa amanhã, 19, o "Festival da Canção Ouremense" reunindo nomes como Lia Sophia, Arthur Espíndola, Allan Carvalho, Ronaldo Silva, Jeff Moraes, entre outros. O evento regional chega a 37ª edição e é considerado um dos mais tradicionais do Pará, pois existe há 40 anos. A proposta é dar visibilidade à música autoral brasileira e segue até o dia 22, sábado.

A abertura do evento acontece com a apresentação dos artistas de Ourém que concorrem no festival, na fase eliminatória. Após as apresentações, acontecem os shows dos artistas Allan Carvalho, Ronaldo Silva e Neuber Uchôa. Já na quinta-feira, 20, a festa estará regada a samba, com No dia 20, com o cantor Arthur Espíndola. No sábado, dia 21, é a vez do cantor Jeff Moraes levar o seu repertório ao público.

Atualmente, o festival abrange 144 municípios do estado, e ganhou repercussão nacional com a participação de artistas de outros estados. Para encerrar o festival, no sábado 21, além do público conhecer os vencedores do festival da canção de 2023, eles terão o show da cantora Lia Sophia. Para a artista, o momento é de festa, pois está na expectativa de conhecer a cidade e cantar para o público. "Essa será a minha primeira vez em Ourém e vou ter a alegria de assistir ao festival do qual sempre ouvi falar. Afinal, ele é um dos mais antigos festivais de música do Brasil e de grande importância para a cultura paraense, já que oportuniza e dá visibilidade a compositores e intérpretes incríveis. E eu me sinto honrada e feliz por participar desse momento de celebração", destacou.

Lia acredita na importância do festival para o estado e destaca que o espaço é de valorizar os artistas paraenses e destacar os novos que estão surgindo no interior do estado. "Um festival que acontece no interior do estado e atrai compositores e intérpretes de outras regiões do Pará e do país, valorizando e recompensando financeiramente os vencedores, incentiva a produção artística, valoriza os artistas, fomenta o mercado local, abre possibilidades de trabalho para várias pessoas em diversas áreas, movimenta o turismo na cidade e se mantém relevante durante 40 anos", disse.

"Esse tipo de festival é importante não só para os artistas que participam dele, mas para todo o seu entorno, para a cidade. E a história de 40 anos de existência do Festival da Canção fala por si, da sua força e importância", completou a fala.

Jeff Moraes também participa pela primeira vez do festival, mas conta que já esteve no município. Ele está na expectativa de levar o seu trabalho ao público. "Eu conheço Ourém, mas nunca participei do festival nem como artista nem como público. E poder participar desse momento de 40 anos é grandioso, pois sempre tive vontade de participar dessa programação pela importância e tradição que ele tem. Estou muito feliz e empolgado de poder mostrar meu trabalho para o município de Ourém", revelou.

O cantor e compositor Arthur Espíndola celebra a sua volta aos palcos do Festival e afirma que está ansioso para reencontrar o público. "É muito bom voltar para o festival. Hoje me sinto mais maduro, com uma carreira mais consistente. Esse convite chegou em uma ótima hora para o reencontro com esse público. O festival de Ourém já faz parte do calendário cultural do estado. Trata-se de uma programação que celebra o trabalho autoral e fico muito feliz em poder participar e presenciar esse momento", finalizou.