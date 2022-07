Kim Kardashian aparece em jantar com máscara que cobre o rosto e web afirma: 'Dieta da máscara'

A empresária Kim Kardashian virou assunto nas redes sociais nos últimos dias após aparecer em um jantar em Paris, na França, com uma máscara que cobria todo o rosto. A socialite escolheu o look inusitado após ter ido ao desfile da grife Balenciaga na atual edição da Paris Fashion Week.

Kim, de 41 anos, desfilou para a grife e depois compareceu à festinha organizada pelos donos e estilistas da marca na capital francesa.

A celebridade deixou o local do desfile com a máscara, parecida com um capacete, cobrindo o rosto. Ela posou para fotógrafos e depois compartilhou no Instagram fotos pessoais com as peça. Um dos registros mais inusitados mostra a ex-esposa do rapper Kanye West sentada com a máscara enquanto segura um garfo.

Na internet, muitos usuários questionaram a escolha de Kim e até afirmaram ser uma nova técnica para fazer dieta. “Como você jantou com a máscara, Kim?”, perguntou uma pessoa nos comentários das fotos compartilhadas pela socialite no Instagram. “É a dieta da máscara!”, afirmou outra. “Ela segura o garfo e ingere pedacinhos pequenos pela respiração”, disse uma terceira.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)