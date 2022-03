Kim Kardashian e Kanye West estão oficialmente divorciados após um ano

Kim Kardashian e o rapper Ye, conhecido como Kanye West, estão oficialmente divorciados, a partir desta quarta-feira (2). A separação do ex-casal, que ficou junto por oito anos, foi aprovada por um juiz de Los Angeles, após uma audiência virtual, que apenas a Kardashian compareceu.

A modelo pediu separação no ano passado, após boatos de que o casamento não andava nada bem, e o, até então marido, enfrentava sérios problemas psicológicos. A união do ex-pombinho sempre foi marcada por turbulências, que envolviam explosões de sentimentos do rapper, que sofre de bipolaridade.

O ex-casal tem quatro filhos, North, de 8, Saint, de 6, Chicago, de 4, e Psalm, de 2.