Kim Kardashian vira meme ao usar look preto cobrindo o corpo inteiro: ‘Entidade do Harry Potter’

Kim Kardashian chocou os internautas e causou alvoroço nas redes sociais, na última segunda-feira (13). O motivo? A socialite desfilou com um look inusitado no tapete vermelho do Met Gala 2021. Ela surgiu com rosto e corpo cobertos por um tecido preto. As informações são do UOL.

A curiosa produção foi desenvolvida por Demna Gvasalia. Além da uma cauda longa, a peça também trazia mangas midi e botas pretas. O look ‘exótico’ fez com que a influencer virasse meme e na web e fosse alvo de comentários engraçados. Veja:

Mas, alguns fãs especularam a possibilidade da roupa trazer por trás um conceito que remete ao lançado do novo álbum do marido da socialite, o rapper Kanye West, chamado “Donda”. Neste projeto musical, a capa é uma tela preta.

