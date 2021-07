Kim Kardashian curte vida de solteira e exibe corpo escultural

Kim Kardashian, de 40 anos de idade, está curtindo a todo o vapor a vida de solteira! Recém-separada de Kanye West, a empresária, que esteve por esses dias em Roma com amigos, aproveitou o dia de folga ao ar livre.

De biquíni verde e boné, ela postou cliques ao ar livre, tomando sol deitada na grana, e dividiu os momentos em seu Instagram, mostrando a silhueta em forma, com barriga chapada à mostra e tudo.

“Irmã solidária 818”, disse a estrela de “KUWTK” na legenda do clique postado no dia 12 de julho. A fundadora da SKIMS estava cercada de grandes árvores, o que indica que ela tirou as fotos durante sua viagem recente para Idaho, EUA.

Em alguns cliques, Kim está segurando uma lata de Cacti, bebida criada por Travis Scott, e também está com um boné verde da marca 818 escrito: “Delivery de tequila da Kenny”, fazendo referência ao apelido da irmã.

Recentemente, o tabloide britânico “InTouch Weekly” disse que Kim estaria usando aplicativos de namoro para engatar um novo romance após a separação de Kanye West.