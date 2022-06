Vestido de Marilyn Monroe surge danificado após ser usado por Kim Kardashian e gera polêmica na web

A empresária Kim Kardashian viu seu nome ir parar nos assuntos mais comentados do Twitter, na noite de segunda-feira (13), após uma página do Instagram compartilhar alguns registros do icônico vestido da Marilyn Monroe com danos, supostamente causados pelo uso da peça histórica no Met Gala 2022, quando a socialite usou o look original.

VEJA MAIS

Segundo a página oficial de itens e arquivos The Marilyn Monroe Collection, a peça está com o tecido alargado próximo ao zíper e alguns cristais estão faltando, além de outras avarias. "Tanto para manter a integridade do vestido e a preservação. @ripleysbelieveitornot , valeu a pena? #marilynmonroe", questionou a página, postando uma sequência de posts mostrando os danos à peça.

Kim Kardashian é críticada

Não demorou muito para a web ser tomada por críticas a Kim Kardashian, com usuários afirmando que a socialite deveria pagar uma multa por danificar uma peça histórica. "A kim kardashian devia ser presa por pelo menos uns 10 anos e multa até ficar pobre por ter alargado o vestido da Marylin, isso aqui era acervo histórico e agora tá parecendo roupa da shein vendida em brechó!!!!!!", disse uma. "Eu sou fã da Marilyn e isso pra mim foi uma tragédia anunciada. É ÓBVIO que ia estragar um vestido que foi costurado no corpo da dona! A kardasha tem grana pra reproduzir esse vestido com QUALQUER estilista. Mas pra hypar fez o que fez. Parabéns pelo respeito", comentou a influenciadora Maíra Medeiros.

Relembre o caso

Kim Kardashian e Pete Devidson no Met Gata 2022. (Foto: Reprodução)

O Met Gala 2022 trouxe o tema "Na América: Uma Antologia da Moda", que homenageava a evolução da moda americana. Com isso, a influenciadora Kim Kardashian se inspirou em um dos maiores símbolos da moda do país, Marilyn Monroe, e resolveu usar a peça original de um dos seus vestidos mais importantes. No entanto, a própria Kim Kardashian admitiu que um dos grandes empecilhos para usar a peça era a dificuldade de entrar. Uma das medidas para conseguir foi uma dieta rigorosa até o dia do baile.

Vestido histórico

O tradicional vestido foi usado por Marilyn Monroe há 60 anos, quando a atriz cantou "Happy Birthday, Mr. President", para John F.Kennedy, então presidente dos Estados Unidos. Por ser muito justa, a peça teria sido costurada no próprio corpo de Marilyn pouco antes do evento. Confira o momento:

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)