Met Gala 2022: Anitta brilha de Moschino e Kim Kardashian usa vestido original de Marilyn Monroe

O Met Gala voltou ao seu calendário regular e foi realizado na noite de segunda-feira (2). O evento de moda marca a abertura da exposição anual de moda do Costume Institute, um dos setores do Metropolitan Museum of Art, em Nova Iorque. A edição teve uma série de convidados ilustres, entre eles a brasileira Anitta, em sua segunda vez no evento.

Como de costume, o evento teve um tema relacionado ao da exposição aberta: desta vez “Gilded glamour, white-tie”. A ideia era homenagear a história da moda americana, em particular a “Era durada”, o que configura o período entre 1870 e 1900, segundo a Elle.

Estrelas brilharam no tapete seguindo o tema. Anitta foi uma das convidadas de Jeremy Scott, da Moschino, ao lado de nomes como Manu Rios e Megan Thee Stallion. Em edições anteriores, o estilista já vestiu nomes como Madonna, Katy Perry e Nick Minaj.

Anitta usa Moschino no Met Gala (Evan Agostini/Associated Press/Estadão Conteúdo)

Qume também chamou a atenção foi Kim Kardashian, em sua primeira vez no evento acompanhada do novo namorado, o ator Pete Davidson. A estrela da TV usou um vestido original do acervo de Marilyn Monroe - o mesmo usado pela estrela em 1962, quando cantou o icônico "parabéns" para o presidente John F. Kennedy.

Kim Kardashian disse que precisou emagrecer 7 quilos em três semanas para poder usar o vestido, e fez isso com uma dieta restritiva. "Foi um grande desafio", afirmou Kim em entrevista no evento. "Era como um papel. Eu estava determinada a me encaixar nisso", concluiu.

Kim Kardashian e Pete Davidson (Evan Agostini/Associated Press/Estadão Conteúdo)

Outra grande estrela do evento, Katy Perry apareceu com um vestido de Oscar de La Renta, uma peça assimétrica repleta de recortes e transparências. A cantora é uma das figuras mais lembradas quando se fala de Met Gala, e já apareceu outras vezes vestida como um lustre e também usando asas gigantes.

Veja as fotos: