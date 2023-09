Kevin O Chris lança novo show que promete imersão tecnológica

No último sábado (16), o cantor Kevin O Chris apresentou o novo trabalho no evento "Único", realizado no Parque Ibirapuera, em São Paulo. A apresentação marcou a estreia do novo e revolucionário show, que promete uma experiência única, além de uma imersão tecnológica que reflete o atual momento da carreira de Kevin, que tem se destacado como um dos maiores nomes do funk carioca.

Kevin vem tendo um crescimento exponencial, e a ascensão nas plataformas digitais demonstra disso. A conquista de posições de destaque deu o 'start' para que ele trouxesse esse aprimoramento técnico para os shows ao vivo.

Com o lançamento de "Tamborzão Raiz", o artista ganhou destaque com "Aquecimento Senta Senta Suave" e "Papin", que alcançaram o Top 20 do Spotify em março/abril. Em junho, explodiu a faixa “Tá Ok", e logo depois "Faz um Vuk Vuk (Teto Espelhado)", que o colocou nas primeiras posições entre os artistas mais ouvidos do Brasil, acumulando mais de 18 milhões de reproduções mensais.

“Com esse crescimento, fechamos a parceria com a Eni Agency, uma empresa de referência na venda de shows e criação de experiências em eventos, que já criou projetos notáveis como o ‘Numanice’, da Ludmilla, e ‘Desmantelo’, do Nattan. Queremos posicionar o show do Kevin no mesmo patamar desses grandes artistas brasileiros”, afirma Dani Faria, sócia e CMO da K2L.

As empresas responsáveis por essa transformação são a K2L Empresariamento Artístico, comandada por Kamilla Fialho, Adpar Produções e a Eni Agency. Kevin O Chris desempenhou um papel fundamental em popularizar o ritmo do Tamborzão nas paradas musicais, e agora a K2L e suas parceiras estão determinadas a levar esse legado para os palcos de todo o país.

“Queremos levar a estética do Rio de Janeiro e o tamborzão para todo o Brasil. Queremos alinhar isso ao show dele também”, diz Kamilla Fialho.

O diretor de criação e marketing da Eni Agency, Felipe Teixeira, revela que a principal ideia é criar uma narrativa na qual o público, por meio de um metaverso, seja transportado para o estúdio de Kevin, através de elementos de led, iluminação e layout de palco, além da presença de ballet e banda.

"O ballet vem com uma parte mais tecnológica, que é para simbolizar essa questão do metaverso. Traremos um mix da tecnologia com a musicalidade. Hoje, na banda, estamos com teclado, baixo e guitarra, todos são elementos musicais que também fazem uma referência para o estúdio. As pessoas vão sentir um pouco mais da essência desse espaço de criação de Kevin no palco", declara.