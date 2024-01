Kanye West coloca prótese de titânio nos dentes avaliada em R$ 4 milhões

O rapper Kanye West, que mudou seu nome para Ye, colocou uma prótese de titânio na arcada dentária. Ele postou as fotos do resultado do procedimento em seu Instagram.

Segundo o Daily Mail, a prótese é avaliada em U$ 850 mil (cerca de R$ 4,2 milhões). Kanye também compartilhou qual teria sido sua inspiração ao colocar a prótese: o personagem Jaws, um dos vilões mais famosos dos filmes da franquia James Bond, que possuía dentes de aço e costumava matar suas vítimas mordendo-as na jugular.

O dentista responsável pela prótese, Thomas Connelly (acostumado a fazer procedimentos estéticos nos artistas e chamado de “pai da odontologia de diamantes”), esclareceu em suas redes sociais que nenhum dente foi removido e que o acessório era adequado.