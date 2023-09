Esposa de Kanye West aparece seminua pelas ruas da Itália; fotos viralizam na internet

Bianca Censori, de 28 anos, esposa do rapper Kanye West, de 46 anos, foi surpreendida pelos fotógrafos enquanto passeava seminua ao lado do marido nas ruas de Florença, Itália, na última quarta-feira (6). O flagra ocorreu enquanto o casal desfrutava das férias na cidade italiana, onde têm passado algumas semanas. Bianca estava usando apenas uma meia e um top cor da pele e almofada para cobrir às partes íntimas.

Enquanto isso, Kanye West optou por um conjunto inteiramente preto, incluindo camiseta, calça, chinelo e uma máscara que cobria grande parte do rosto. Bianca Censori passou a maior parte do dia usando essa vestimenta inusitada e segurando a almofada, inclusive durante as compras na região, conforme relatado por paparazzi locais.

A ousadia de Censori em seu estilo de passeio atraiu a atenção dos presentes e levantou especulações sobre sua escolha de moda e a peculiaridade de sua aparição pública ao lado de Kanye West.