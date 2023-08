Internautas pedem prisão de Kanye West e por pratica de 'ato libidinoso' em gôndola; vídeo

Nesta terça-feira (29), começaram a surgir nas redes sociais imagens do rapper Kanye West e da esposa dele, a arquiteta Bianca Censori, praticando sexo oral em Veneza,no norte da Itália. A questão é que a prática ocorreu durante a luz do dia e em público durante um passeio em um gôndola.

Em um dos registros que circula na imprensa internacional, mostra West com as calças para baixo e as nádegas parcialmente de fora.

Os internautas não gostaram do que viram, os italianos estão pedindo a prisão do casal por prática de “ato libidinoso”. Alguns desses cidadãos lembram que as autoridades italianas estipulam uma multa de € 309 (R$ 1,6 mil) por prática de “indecência pública”.

“Como esses dois não foram presos por esse comportamento?”, perguntou uma pessoa no X, antigo Twitter, em reação às imagens. “Indecência pública! Mantenham esse tipo de intimidade na casa de vocês”, reclamou outra.

