Juliana Paes arranca suspiros dos seguidores ao compartilhar foto seminua em cenário paradisíaco

A atriz Juliana Paes deixou seus seguidores sem fôlego ao compartilhar uma foto ousada nesta terça-feira (30). A artista publicou uma imagem sensual em que aparece seminua em meio a uma gruta, e recebeu uma enxurrada de elogios.

Nos comentários da publicação, os internautas não economizaram elogios à atriz. "Meu Deus, Ju, que linda! Fiquei apaixonado por essa foto", disse um seguidor. "Estou apaixonada", declarou outra. "Você é um ser humano maravilhoso", acrescentou uma terceira pessoa.

No último sábado (27), a atriz aproveitou um dia de praia no Rio de Janeiro ao lado de seu marido, Carlos Eduardo Baptista. Juliana compartilhou um registro do momento em que saboreava um milho cozido à beira-mar, enquanto seu marido fazia uma selfie dos dois. O casal, que está junto desde 2008, possui dois filhos: Pedro, de 12 anos, e Antônio, de 9.

Além disso, Juliana também publicou um vídeo em que mostra seu marido saindo do mar com o auxílio de muletas, enquanto se recupera de uma cirurgia. "Primeiro mergulho pós-cirúrgico. Ahhhhhhh, você merece, meu amor! @dudu.baptista", escreveu ela.