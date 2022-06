Juliana Paes é criticada por comemorar a chegada da segunda-feira

Juliana Paes causou polêmica nas redes sociais por um motivo incomum. A atriz refletiu sobre a maneira que muitos enxergam o início da semana: "E se a gente passasse a comemorar o segundou da mesma maneira que comemoramos o sextou? Isso é demais??? Vejo cada semana como um recomeço, colocando tudo no lugar, refletindo e me organizando, então vejo as segundas como algo positivo. Vamo que vamo", escreveu no Twitter.

Os internautas não gostaram da reflexão da artista e a acusaram de ignorar a realidade de muitos indivíduos: "Não tem a mínima ideia do trampo que é viver no Brasil", disse uma pessoa. "Eu já não gostava da Juliana Paes antes, agora que ela resolveu ser coach motivacional eu peguei foi ranço", comentou outro seguidor. "Hoje a Juliana Paes acordou e pensou 'qual vai ser a vergonha do dia?", disse outra pessoa.

Porém, houve quem defendesse a atriz e acusasse os demais de exagerarem nas críticas: "A Juliana Paes tem umas falas bem problemáticas, mas a galera pega um povo pra Cristo. Velho, deixa a mulher comemorar a segunda, a terça, a quarta, o começo da semana, do mês, do ano…! Dane-se!", disse um internauta. "Tanta coisa para cancelar e reclamar, tão cancelando a Juliana Paes porque ela gosta da segunda feira", apoiou outra pessoa. Após as críticas, a atriz apagou a postagem.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)