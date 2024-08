Jovem artista paraense assina capa de disco do rapper MV Bill

Um talentoso artista de 24 anos nascido e criado no bairro da Betânia, em Barcarena, na Região Metropolitana de Belém (RMB), alcançou um marco significativo em sua carreira ao ser escolhido para criar a capa do novo álbum do icônico rapper brasileiro MV Bill. A notícia surpreendeu o jovem ilustrador Milton Santos, que começou a desenhar apenas três anos atrás, durante a pandemia, como uma forma de distração.

Milton conta que o hobby rapidamente se transformou em paixão, levando-o a compartilhar suas criações nas redes sociais. "Eu comecei a ilustrar sem muitas pretensões, mas fui me apaixonando pelo processo. Quando percebi, as pessoas começaram a encomendar minhas artes, e foi assim que tudo começou", relembra o artista.

Inspirado principalmente por sua vivência na Amazônia, seus amigos e a cultura afro-amazônica, Milton busca retratar em suas obras pessoas que se parecem com ele e com aqueles ao seu redor. Ele acredita na importância de que sua arte alcance pessoas pretas e amazônidas, reforçando a representatividade em suas criações.

VEJA MAIS

Entre seus principais trabalhos, Milton destaca sua participação na concepção artística do primeiro álbum da artista de Icoaraci, NIC Dias, para o qual ele criou artes para todas as faixas. No entanto, o convite para criar a capa do novo álbum de MV Bill, um dos maiores rappers do Brasil, foi um momento decisivo em sua trajetória.

"Foi bem inesperado e emocionante", revela Milton. "Eu postei uma arte do MV Bill nas redes sociais sem grandes pretensões, e acabou chegando até ele. Para minha surpresa, ele me mandou uma mensagem dizendo que gostou da arte e que precisava de uma capa para o álbum instrumental que estava prestes a lançar. Conversamos, acertamos os detalhes, e o resultado foi essa capa que agora está em todas as plataformas."

Para Milton, a experiência foi como realizar um sonho de infância. "Desde pequeno, eu escuto muito rap, e MV Bill sempre esteve entre os meus favoritos. Ter a oportunidade de trabalhar com ele foi surreal. Se eu contasse para o meu eu criança, ele nem acreditaria que um dia eu estaria desenhando, muito menos criando uma arte para um dos maiores rappers do Brasil. Foi uma alegria imensa", conta emocionado.

Milton Santos já é um nome promissor no cenário artístico, e sua trajetória é um exemplo inspirador de como a dedicação e a paixão podem abrir portas inimagináveis. Agora, com sua arte estampada na capa de um álbum de MV Bill, o artista barcarenense se consolida como uma voz criativa em ascensão.