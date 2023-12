Jornalista e ex-diretor da Globo, Ricardo Pereira, morre em Portugal

O jornalismo está de luto! Morreu o jornalista Ricardo Pereira, repórter, correspondente internacional e ex-diretor da Globo. O profissional testemunhou fatos marcantes no Brasil e no mundo e, durante anos, compartilhou com o público essas informações. Sempre com clareza e sensibilidade.

Nascido no Rio de Janeiro, Ricardo Pereira foi um cidadão do mundo. Pela TV Globo, viveu e trabalhou no Brasil, no Reino Unido, Itália e Portugal. Estava comandando a sede da Globo em Lisboa desde 2011 e conseguiu unir as culturas dos dois países.

O jornalista morreu no último domingo, 10, em casa, em Cascais, Região Metropolitana de Lisboa. Ele tratava de um câncer no pâncreas, fígado e estômago. Ricardo tinha quatro filhos e um neto. Há três meses, deixou a direção da Globo em Portugal, mas seguiu como consultor da empresa e, antes de encerrar a carreira, queria fechar um capítulo aberto da época de correspondente internacional.