Morre aos 29 anos, Débora Costa, integrante do grupo paraense 'Pagode das Meninas'

O samba e o pagode paraense acordaram de luto na manhã desta quarta-feira, 16. A jovem musicista, integrante do grupo "Pagode das Meninas", Débora Costa, faleceu de maneira repentina após internação no Pronto Socorro do Guamá, devido complicações renais e diabetes.

O grupo "Pagode das Meninas" se consolidou de maneira inovadora no cenário do pagode paraense, trazendo alegria e arranjos envolventes para os palcos das casas nortunas mais conhecidas na capital. Com sua presença carismática e grande talento, Debora ganhou muitos fãs por ser dona de uma energia única e especial.

A notícia da morte abalou não apenas os fãs, mas também as companheiras de grupo. No instagram da banda, as colegas de palco deixaram um comunicado triste e emocionante sobre a dor da perda da amiga e musicista. Confira:

