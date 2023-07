A despedida precoce à sambista paraense Karen Tavares

A cantora paraense Karen Tavares, que lutava contra uma Leucemia Mieloide Aguda, morreu na tarde deste sábado (29). Ela estava internada no Hospital Porto Dias, em Belém, desde quando descobriu a doença e fazia tratamento que incluía sessões de quimioterapia. A sambista deixa uma filha de 8 anos.

No início do mês de julho, amigos e familiares de Karen se mobilizaram nas redes sociais para conseguir doações voluntárias de sangue e medula óssea para que ela pudesse fazer reposições diárias ao longo do tratamento.

A sambista tinha antecedente de linfoma de Hodgkin, um câncer no sistema linfático, curado há 15 anos. Neste ano, Karen apresentou quadro de leucocitose elevada e anemia acentuada. Após a realização de novos exames, foi confirmado o diagnóstico de leucemia. Mesmo iniciando os tratamentos contra a doença, ela não resistiu. A luta para deter o avanço da doença foi acompanhada de perto por familiares, amigos e pelo companheiro, o fotógrafo Marcelo Lélis.

O Coletivo Tem Mulher na Roda de Samba, grupo musical do qual Karen fazia parte, publicou uma nota de pesar lamentando a partida tão precoce da cantora. “Estamos procurando forças para lidar com esta partida. Obrigada Karen, por compartilhar tanto Amor e Axé!”, diz a legenda da publicação.