Morre atriz Neusa Maria Faro aos 78 anos

Morreu aos 78 anos, a atriz Neusa Maria Faro. Ela se tornou popular, entre seus diversos papéis, por interpretar a personagem Divina Santini em Alma Gêmea (2005), na TV Globo. Sua história ficou marcada pelo clássico bordão "Oswaldo, não fale assim com a mamãe".

De acordo com pessoas próximas da artista, Neusa estava internada por conta de uma trombose, e sofreu complicações devido a outros problemas de saúde. O velório da atriz será em Valinhos na manhã deste sábado,8, confirmaram amigos próximos de Neusa.

Neusa estava afastada da TV desde 2016, quando fez Êta Mundo Bom, mas atuou recentemente na peça Gaslight, no ano passado, e em 2021 no filme Nas Mãos de Quem Me Leva. A informação da morte foi confirmada pelo dramaturgo Pedro Leão, amigo da atriz, no Instagram. "Perdemos, infelizmente, a querida Neusa Maria Faro. Super atriz. Interessantíssima. Da melhor qualidade. Mulher de teatro. Querida amiga. Um beijo Neusa", escreveu.

VEJA MAIS