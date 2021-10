'Alma Gêmea' e 'O Beijo do Vampiro' serão exibidas no Viva, em 2022

Os amantes das reprises de folhetins já podem começar a contar os dias para reviver as aventuras de dois sucessos marcantes da Globo: "O Beijo do Vampiro" e "Alma Gêmea". As duas novelas estreiam no Viva, em 2022, substituindo "Paraíso Tropical" e "Sonho Meu".

A informação da estreia foi confirmada nas redes sociais do canal. "Alma Gêmea" volta no dia 31 de janeiro, e "O Beijo do Vampiro", no dia 28 de fevereiro.

De Walcyr Carrasco, "Alma Gêmea" foi ao ar na TV Globo de 2005 a 2006, na faixa das 18h, e conta a história do amor eterno entre um homem e uma mulher, tragicamente separados, que voltam a se sencontrar cerca de 20 anos depois, quando ela reencarna em um outro corpo.

"O Beijo do Vampiro", de Antônio Calmon, também foi exibida na TV Globo, de 2002 a 2003, na faixa das 19h. Protagonizada por Flávia Alessandra e Tarcísio Meira, a história gira em torno de uma história de amor com elementos sobrenaturais e a luta do bem contra o mal.