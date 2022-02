No ar em 'Alma Gêmea', Sidney Sampaio admite ter feito harmonização facial e implante capilar

Sidney Sampaio, atualmente no ar na reprise de "Alma Gêmea" no canal Viva, falou sobre como a vida contunou depois do sucesso da novela. Atualmente aos 41 anos, o ator deu uma entrevista para a colunista Patrícia Kogut (O Globo), onde falou também de seu namoro com a modelo Sara Pereira, de 22 anos.

"Para ela, a diferença de idade é mais tranquila do que para mim. Confesso que fico mais apreensivo. Ou melhor: é brincadeira. Essas coisas a gente não escolhe. Quando o sentimento captura, a gente não distingue a coisa da idade. E ela diz que me vê com uns 30. E eu a vejo com uns 26. Então a gente fica ali no meio-termo", disse ele, entre risos.

Sidney relembrou ainda ter sido um dos primeiros artistas a assumir o tratamento de implante capilar - atulamente bem comum entre os homens. "Fiquei muito satisfeito, sempre digo que o procedimento é incrível, mas não adianta achar que vai fazer e acabou. Tem que continuar tratando o couro cabeludo, aplicando a medicação. Senão caem os fios e só ficam os do implante. Quando eu fiz, não tratei. Fiz acreditando que ficaria lindo, leve e solto. Mas é uma rotina diária para a vida. Caiu bastante. Senti que ia ficando mais ralinho de novo. Então, fiz outra vez e agora estou cuidando. Cabelo mexe muito com o psicológico do homem. Não tenho nada contra ser careca, mas, como sou ator, esse visual é limitante. O cabelo ajuda a distinguir um personagem do outro. É uma arma forte. Quando a gente vê que está perdendo, dá um pânico. Existe uma pressão por um fator profissional. Se não fosse isso, não sei se me incomodaria", disse o ator à Kogut.

Outro procedimento estético pelo qual passou nos últimos meses foi o da harmonização facial. "Sempre fui preocupado (com excessos), tentava não fazer nada no rosto, mas os anos passam e, numa clínica, me disseram que eu ia gostar. Senti que voltei a ter 27 anos (risos), retornei ao meu melhor. Eu até era contra porque tem uma galera que pesa na mão, mas fiquei feliz que não mudou tanto o meu rosto", declarou.