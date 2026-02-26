‘JOB’ leva suspense psicológico ao palco do Theatro da Paz

O thriller teatral JOB chega a Belém para duas apresentações nos dias 28 de fevereiro e 1º de março de 2026, no Theatro da Paz. Estrelado por Bianca Bin e Edson Fieschi, o espetáculo traz ao palco uma narrativa intensa sobre trabalho, tecnologia e saúde mental.

Na trama, Jane, personagem de Bianca Bin, é uma moderadora de conteúdo de uma grande empresa de tecnologia que sofre uma crise de burnout. Após o episódio viralizar na internet, ela é afastada e encaminhada para avaliação com o terapeuta Loyd, vivido por Edson Fieschi, responsável por decidir se ela poderá retornar ao trabalho. O encontro entre os dois conduz um suspense psicológico que provoca o público a refletir sobre os limites da vida digital e os impactos da hiperconectividade.

Sucesso internacional, a peça estreou em 2023 no Soho Playhouse, em Nova York, e depois seguiu para a Broadway, onde recebeu elogios da crítica. No Brasil, a montagem também se destacou pelo texto afiado e pelas atuações intensas.

Os ingressos estão à venda pela internet e diretamente na bilheteria do teatro , com opções de meia-entrada solidária e descontos para públicos específicos.

SERVIÇO

Thriller Teatral JOB em Belém

Local: Theatro da PAZ

Datas e horários: Sábado (28) às 20h e Domingo (01) às 17h

Informações e ingressos: www.ticketfacil.com.br e bilheteria do teatro

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)