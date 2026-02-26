Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

‘JOB’ leva suspense psicológico ao palco do Theatro da Paz

Estrelado por Bianca Bin e Edson Fieschi, espetáculo JOB faz curta temporada em Belém com narrativa intensa e provocadora

Riulen Ropan
fonte

Estrelado por Bianca Bin e Edson Fieschi, o espetáculo traz ao palco uma narrativa intensa sobre trabalho, tecnologia e saúde mental. (Foto: Divulgação / Annelize Tozetto)

O thriller teatral JOB chega a Belém para duas apresentações nos dias 28 de fevereiro e 1º de março de 2026, no Theatro da Paz. Estrelado por Bianca Bin e Edson Fieschi, o espetáculo traz ao palco uma narrativa intensa sobre trabalho, tecnologia e saúde mental.

Na trama, Jane, personagem de Bianca Bin, é uma moderadora de conteúdo de uma grande empresa de tecnologia que sofre uma crise de burnout. Após o episódio viralizar na internet, ela é afastada e encaminhada para avaliação com o terapeuta Loyd, vivido por Edson Fieschi, responsável por decidir se ela poderá retornar ao trabalho. O encontro entre os dois conduz um suspense psicológico que provoca o público a refletir sobre os limites da vida digital e os impactos da hiperconectividade.

VEJA MAIS

image Alceu Valença confirma Belém em nova turnê '80 Girassóis'; ingressos já estão à venda
A apresentação na capital paraense será no Hangar

image Projeto Toró das Artes abre inscrições para oficinas gratuitas em Belém
Atividades de fotografia, culinária e audiovisual começam em 10 de março no Benguí, com foco em jovens e adultos interessados na cultura local

image Festival de Cinema Dorothy Stang projeta debate sobre Justiça Climática e Direitos Humanos no bairro
A programação inclui o lançamento do livro “Histórias de Vidas que a Floresta Não Esquece”, uma produção da equipe do festival

Sucesso internacional, a peça estreou em 2023 no Soho Playhouse, em Nova York, e depois seguiu para a Broadway, onde recebeu elogios da crítica. No Brasil, a montagem também se destacou pelo texto afiado e pelas atuações intensas.

Os ingressos estão à venda pela internet e diretamente na bilheteria do teatro , com opções de meia-entrada solidária e descontos para públicos específicos.

SERVIÇO

Thriller Teatral JOB em Belém

Local: Theatro da PAZ

Datas e horários: Sábado (28) às 20h e Domingo (01) às 17h

Informações e ingressos: www.ticketfacil.com.br e bilheteria do teatro

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

JOB

Theatro da Paz

bianca bin
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

ACIDENTE

Humorista Marquito sofre mal súbito e é hospitalizado em São Paulo

Equipe médica optou por coma induzido para realização de exames na região do tórax

26.02.26 16h37

CULTURA

Alceu Valença confirma Belém em nova turnê '80 Girassóis'; ingressos já estão à venda

A apresentação na capital paraense será no Hangar

26.02.26 14h58

CULTURA

Quem vem para o Rock in Rio em 2026? Festival anuncia Foo Fighters; confira line-up até agora

O evento ocorrerá em setembro, no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro

26.02.26 14h09

CULTURA

VÍDEO: Ivete Sangalo recebe alta após internação e desmaio repentino

A cantora relatou, em redes sociais, que estava desidratada, fator que pode ter contribuído para o desmaio

26.02.26 11h22

MAIS LIDAS EM CULTURA

INDIGNAÇÃO

BBB 26: Solange Couto causa revolta após frase sobre estupro durante discussão com Samira

Ana Paula que é "desumana"? A frase infeliz rapidamente viralizou. Alguns internautas pediram até a expulsão de Solange por causa do que foi dito.

25.02.26 16h34

BBB

BBB 26: Solange Couto será expulsa após fala sobre Samira? Saiba o que dizem as regras oficiais

Até o momento, a TV Globo não anunciou qualquer punição oficial relacionada ao caso

26.02.26 9h19

CULTURA

VÍDEO: Ivete Sangalo recebe alta após internação e desmaio repentino

A cantora relatou, em redes sociais, que estava desidratada, fator que pode ter contribuído para o desmaio

26.02.26 11h22

VAI ROLAR?

VÍDEO: Marciele rejeita Jonas e flerta com sister em festa do BBB 26

Durante Festa do Líder, paraense insinuou beijo em Jordana; dupla já virou “Jorciele” nas redes sociais

26.02.26 10h04

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda