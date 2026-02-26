Capa Jornal Amazônia
Festival de Cinema Dorothy Stang projeta debate sobre Justiça Climática e Direitos Humanos no bairro

A programação inclui o lançamento do livro “Histórias de Vidas que a Floresta Não Esquece”, uma produção da equipe do festival

O Liberal
fonte

Claudia Kahwage, diretora geral do Festival de Cinema Dorothy Stang (Divulgação/ Festival Dorothy Stang)

O Festival de Cinema Dorothy Stang - Justiça Climática e Direitos Humanos retorna ao bairro da Sacramenta, em Belém, e promove uma programação gratuita entre os dias 27 de fevereiro e 1º de março. O evento, que transforma a capital paraense no epicentro das narrativas amazônicas, inclui mostras de filmes, debates, oficinas formativas e o lançamento de um livro.

Contemplado pelo Edital de Circulação Cultural da Secretaria de Estado de Cultura do Pará (Secult), através da Política Nacional Aldir Blanc, o festival visa ampliar o acesso democrático ao audiovisual. Além disso, busca capacitar jovens e lideranças comunitárias.

A iniciativa, segundo os organizadores, consolida ações iniciadas durante a COP 30, como o Cineclube Dorothy Stang, que agora se estabelece como espaço permanente de difusão cultural na periferia.

Evento surgiu para discutir justiça ambiental e direitos humanos

A diretora do festival, Cláudia Kahwage, bióloga, antropóloga e moradora da Sacramenta, ressalta que a ideia do evento sempre foi atuar em prol das populações periféricas. "O festival surgiu dentro do contexto das articulações para o recebimento da COP 30, em Belém, e da necessidade de discutir temas como justiça ambiental e direitos humanos", afirma.

Ela enfatiza a importância dessas agendas para "difundir para as pessoas o que são os direitos humanos, que não se trata de ‘coisa de bandido’, e que a justiça climática é uma necessidade para quem vive na Amazônia".

Mostra Competitiva e Podcast Dorothy Stang são destaques

O "coração do evento", segundo os organizadores, é a Mostra Competitiva. Ela seleciona curtas e longas-metragens com relevância social e política. Com uma premiação total de R$ 8.000,00, o festival valoriza obras engajadas na defesa dos territórios e na justiça climática.

Além das exibições, a programação inclui o Podcast Dorothy Stang. A plataforma de debate ao vivo reúne ativistas e realizadores para discutir os desafios contemporâneos da Amazônia.

Programação gratuita oferece oficinas e exibições

A abertura oficial do festival ocorre na sexta-feira (27), às 18h, dando início à Mostra Competitiva. Durante o dia, serão realizadas oficinas de audiovisual com foco em roteiro, captação, edição e som. Elas são voltadas para interessados em formação técnica na área.

No sábado (28), a programação começa às 10h com a Oficina de Compostagem Doméstica. O dia contará ainda com a Feira de Economia Criativa e a exibição dos blocos 2 e 3 da Mostra Competitiva. Essas atividades ampliam a circulação de obras e o diálogo entre realizadores e público.

O domingo (1º) será dedicado ao público infantil, com o Cineclube Infantil às 16h. O encerramento oficial está marcado para as 19h30, com a cerimônia de premiação da Mostra Competitiva.

A iniciativa é uma realização do Espaço Cultural Via Amazônia. A direção geral é de Claudia Maria Carneiro Kahwage, com produção executiva de Mattheus Oliveira Silva. A curadoria conta com Célia Azevedo, Andreas Schoyerer e Felipe Pamplona.

Serviço

  • Evento: Festival de Cinema Dorothy Stang
  • Data: 27 de fevereiro a 1º de março de 2026
  • Local: Praça Dorothy Stang (Sacramenta) e Espaço Cultural Via Amazônia, Belém/PA
  • Entrada: Gratuita
cinema

dorothy stang
Cultura
