Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Projeto Toró das Artes abre inscrições para oficinas gratuitas em Belém

Atividades de fotografia, culinária e audiovisual começam em 10 de março no Benguí, com foco em jovens e adultos interessados na cultura local

O Liberal

O projeto Toró das Artes abriu inscrições para três oficinas gratuitas em Belém. As atividades, de Fotografia em Celular, Culinária Paraense e Audiovisual em Celular são destinadas a jovens e adultos. As aulas iniciam em 10 de março, de forma presencial, no bairro do Benguí. Inscrições podem ser realizadas pela internet, através deste link.

Habilidades e cultura local em destaque

As atividades propostas buscam uma imersão prática nos saberes culturais da cidade. Elas visam desenvolver habilidades técnicas e ampliar o olhar dos participantes sobre a cultura local.

Detalhes das oficinas oferecidas

Sob o comando da fotógrafa Walda Marques, a oficina de Fotografia em Celular ensinará fundamentos como luz, enquadramento e composição. O objetivo é explorar o potencial do smartphone para registrar o cotidiano e a identidade cultural da cidade.

A oficina de Culinária Paraense, com a chef Verena Aquino, apresentará técnicas e conhecimentos da gastronomia regional. Serão valorizados ingredientes típicos e modos de preparo que integram a memória alimentar amazônica.

O documentarista Junior Braga ministrará a oficina de Audiovisual em Celular. Os participantes aprenderão noções de roteiro, captação de imagem e som, além de edição básica. A meta é estimular a produção de narrativas que retratem histórias e perspectivas do território.

O Projeto Toró das Artes e sua abrangência

As formações integram o projeto Toró das Artes, iniciativa que conecta memória, identidade e formação cultural. A ação envolve o registro de memórias, a escuta de diferentes olhares e a celebração da riqueza cultural do Pará.

O projeto já passou por Bragança e agora chega a Belém, dando continuidade à circulação cultural pelo estado. Ele prevê a produção de um livro e um filme, além das oficinas gratuitas.

Cultura Amazônica em Destaque

Liane Gaby, coordenadora geral do projeto e presidente do Instituto Cultural Amazônia Atlântica (ICAA), destaca a importância de Belém para a iniciativa.

“O projeto nasce com o propósito de conectar saberes, tradições e novas gerações, transformando a riqueza cultural do Pará em memória e legado. Belém é um marco importante nesse caminho, pois traduz em suas expressões a força da cultura amazônica”.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Toró das Artes

qualificação profissional

oficinas gratuitas

Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CELEBRIDADES

Marido de Gretchen realiza procedimento no nariz e mostra 'antes e depois': veja

O saxofonista paraense utilizou ácido hialurônico e técnica de fios de tração

25.02.26 18h05

FAMOSOS

Marina Ruy Barbosa posa de topless em 'publi' na web; veja

A artista destacou rotina de cuidados no pós-Carnaval em um post na web

25.02.26 17h47

VARIEDADES

De arrepiar! Corpo de Dinho, do 'Mamonas Assassinas', é exumado e item é encontrado intacto

A exumação dos cinco músicos ocorreu na última segunda-feira (23), quase 30 anos após a tragédia que interrompeu a carreira do grupo.

25.02.26 16h48

MELHORAS, VEVETA!

Cantora Ivete Sangalo é hospitalizada para exames após mal-estar

A artista deu entrada em um hospital de Salvador nesta quarta-feira (25)

25.02.26 15h16

MAIS LIDAS EM CULTURA

RELAÇÃO

Eliminada do BBB26, Maxiane assiste aos vídeos de Marciele com Jonas Sulzbach e dispara: 'chateada'

A ex-sister aproveitou para dizer que não 'pega os boys das amigas'

25.02.26 8h48

VARIEDADES

De arrepiar! Corpo de Dinho, do 'Mamonas Assassinas', é exumado e item é encontrado intacto

A exumação dos cinco músicos ocorreu na última segunda-feira (23), quase 30 anos após a tragédia que interrompeu a carreira do grupo.

25.02.26 16h48

BIG BROTHER BRASIL

BBB 26: vídeo de Ana Paula dançando viraliza e DJ internacional compartilha

Bob Sinclair, dono do hit “World, Hold On”, publicou o vídeo da sister se divertindo na pista de dança do reality

23.02.26 22h43

'DÁ-LHE A DENTADA'

VÍDEO: Marciele ensina 'rock doido' e fala da cultura do Pará no BBB 26

A paraense apresentou ritmo nortista e explicou expressão 'caqueado' durante conversa com Jordana

25.02.26 9h35

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda